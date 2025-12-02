Mar Flores y Carlo Costanzia, al fin libres: fin al contrato que les obligaba a entenderse

Mar Flores ha removido mucho el pasado con la publicación de su libro de memorias, ‘Mar en calma’. Quizá demasiado. Y es que algunos de los aludidos en su autobiografía se han sentido atacados y han respondido con ferocidad a sus confesiones. Es el caso de Alessandro Lequio, que cargó muy duro contra las acusaciones de su expareja, así como Carlo Costanzia padre, que incluso ha prometido acciones legales en su contra. Aquí entra en juego el hijo que ambos tuvieron, Carlo Costanzia junior, quien no ha querido posicionarse en la nueva batalla mediática de sus padres, aunque al final ha terminado velando más por su progenitor.

Haberse convertido en papá junto a Alejandra Rubio le acercó a su madre. Su relación se había vuelto más tensa después de las confesiones del joven en los platós de televisión, tras su resurgir como personaje público. Culpaba a sus padres de sus males de adicciones y con la justicia, mientras que seguía teniendo encuentros con uno y no tanto con la otra. Pero el nieto ablandó a la abuela, que acercó posiciones para ocupar su lugar. Así llegó un proyecto televisivo que les unía también en lo profesional, apostando por mostrar su renovada armonía. Pero las cosas se tensaron de nuevo, a pesar de que han estado obligados a entenderse estos últimos tres meses.

Mar Flores y Carlo Costanzia, al fin libres de contrato

Mar Flores quiso reconciliarse con su pasado y escribir los capítulos más destacados de su vida a modo de terapia. Así publicó el libro. Pero, según su hijo, lo hizo sin decirle nada del proyecto y, aún menos, del contenido. Cuando se enteró de las fuertes acusaciones alertó a su padre para acudiese a interponer una demanda para proteger su honor y buen nombre. El hijo plantó a su madre en la presentación de sus memorias, dando mucho que hablar. Él confirmó después que fue para no posicionarse, a la vez que reprochaba lo que le había hecho su madre a su padre, pero excusando en todo lo que éste acusaba a su exmarido. Con ello, tomaba partido.

Mar Flores, Carlo Costanzia Jr. y Carlo Costanzia padre La Razón Gtres

En sus numerosas intervenciones televisivas al final Carlo terminó tomando partido y velando por su padre, a quien veía anímicamente afectado. También por ver a sus dos hijos menores cumpliendo condena en Turín por intento de homicidio a otro joven. “Mi madre debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas haberlas resuelto, si así hubieran sucedido, por vía judicial”. Él es de la opinión de que “los trapos sucios se lavan en casa”, aunque esto lo decía en un plató de televisión, enfadando a su madre. “Dice cosas fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte. No es plato de buen gusto que España sepa todo”, recalcaba.

Palabras muy duras contra su progenitora, con la que en esos momentos estaba en medio de las grabaciones de ‘DecoMasters’. Madre e hijo firmaron un contrato para concursar juntos en un reality de TVE en el que demostrarán sus dotes como decoradores de interiores. Es su primer proyecto en televisión juntos, después de que el hijo haya plantado a su madre en su debut como diseñadora y en su debut en las librerías. El ambiente entre ellos estaba tenso, pero después de tres meses trabajando codo con codo, tratando de hacer ver al público que todo estaba bien, aunque se reprochaban cosas en público entre pullitas.

Pero, tanto Mar Flores como su hijo Carlo Costanzia, ya son libres. Este viernes 28 de noviembre han terminado las grabaciones del reality de reformas del hogar. Una aventura que aún no ha sido emitida por la cadena pública y en la que demostrarían cómo se manejan frente a situaciones de estrés y en plena competencia. Presumen de tener una excelente relación, aunque no faltan los reproches y los trastos lanzados al aire.

Habrá que esperar a su estreno, previsto para la próxima temporada. Eso sí, ya fueron cazados por los paparazzi en plenas grabaciones y se destacó en su día que estaban distantes y con el rictus serio. Y eso que Mar Flores decía que “compartir esta aventura juntos es un regalo. Somos madre e hijo, nos unen muchas cosas y esta experiencia juntos en ‘DecoMasters’ va a estar llena de creatividad y diseño. Con ilusión, con ganas de aprender el uno del otro y con mucho cariño”. ¿Lo habrán disfrutado como una oportunidad para estrechar lazos? ¿O como una obligación impuesta por contrato? Sea como fuere, ya puede actuar con normalidad y verse si lo desean, sin necesidad de que estén las cámaras del reality. Quizá si la de las agencias que siguen a diario sus pasos.