Rocío Flores, sin consentimiento de Antonio David Flores para su cara a cara con Terelu Campos

Rocío Flores aparece sentada dando la espalda al público. Mira atentamente la pantalla del plató magno de Telecinco, donde ve a su abuela, Rocío Jurado, pedir por la unión familiar: “Siempre hemos luchado mucho toda la familia por estar unida, porque nadie se interponga y nos separe. Quiero envejecer con mi familia y salud para todos ellos”. No puedo ser. Con su muerte los suyos iniciaron una guerra y se dividieron en dos bandos enfrentados. Las batallas siguen librándose a día de hoy, casi 20 años después, en los platós de televisión.

“Hoy, después de casi tres años apartada de la televisión, Rocío Flores vuelve dispuesta a conceder su primera entrevista personal”, la presentan en ‘De viernes’ mientras ella, nerviosísima, se revuelve inquieta en su asiento. Después del paso a publicidad, Bea Archidona va a su encuentro y ella reconoce primero estar “muy nerviosa, la verdad”, pero también su preocupación por no poder contar bien su versión de lo sucedido en su vida, con Rocío Carrasco y Antonio David Flores, sus padres, como protagonistas. Más teniendo a Terelu Campos delante, que como buena amiga de su madre tiene muy clara su postura.

Rocío Flores, en plató sin consentimiento paterno

La primera pregunta es clara: ¿Por qué ahora? “La realidad es que la decisión de que yo esté yo aquí es porque me han llamado desde la productora. Sí que es cierto que prácticamente todas las personas que me hicieron daño en su día, a día de hoy ya no están aquí, y creo que ese es el motivo principal de que esté yo aquí”. Dice contar con el apoyo de su familia, aunque en desigual grado, pues no todos la han animado a regresar a los ruedos mediáticos.

Después de indagar, sentencia: “La verdad es que mi padre no está de acuerdo en que esté sentada yo aquí hoy. Lo respeta. Lo hago por mí, porque después de haber estado en silencio, pues también tengo derecho a expresarme o que la gente sepa cómo ha sido para mí este tiempo”. Antonio David Flores teme por su hija, tiene miedo que vuelva a caer en las garras del espectáculo y sufra las consecuencias de las duras opiniones de terceros.

Ya se ha enfrentado a lo que dicen propios y extraños de su regreso a la televisión. De ahí que desea dejar claro en qué va a entrar en su entrevista y qué prefiere dejar fuera de cualquier pregunta de los colaboradores: “Mi prioridad siempre ha sido llevar todo lo que me ha pasado ante la justicia, que es donde me he defendido. Y quiero esta noche, si me lo permitís, me voy a regir a contar cómo he vivido este tiempo, pero mi prioridad ante todo es que lo que está judicializado, está judicializado, y me ha hecho tanto daño y es tan grave, que no lo voy a tratar en un programa de televisión”.

Sin cara a cara con Terelu Campos

Mucho se ha hablado estos días de su Rocío Flores vetaría o no a Terelu Campos. No lo ha hecho. Eso sí, no ha querido hacer espectáculo de su reencuentro y cuando ha llegado al plató los colaboradores ya estaba en sus asientos. Su ‘enemiga’ también. No ha habido enfrentamiento provocado por el programa, quienes han dejado estar las cosas. Aun así, Terelu no duda en preguntar para saciar su curiosidad y arrinconar a su invitada.

No le quedó claro por qué Antonio David Flores se niega a la vuelta de su hija, pero cuela otras cuestiones: “¿Por qué tu padre no quiere que estés aquí? ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Después de verte el otro día te ha dicho si lo has hecho bien, si le ha gustado lo que has dicho, si te lo ha alabado?”. Rocío Flores se limita a decir que el temor de su padre es que ella vuelva a pasarlo mal.

Aprovechando que le ha hecho la pregunta, Rocío Flores quiso dejarle claro que “conmigo has coincido tres veces contadas en mi vida”. Tambien le reprocha que no ha podido compartir mucho con su hermano, por mucho que hable de los recuerdos familiares que tenían: “Si tú verdaderamente hubieses sentido un amor incondicional por él, te hubieses preocupado por él todos estos años, cosa que no han hecho. Si hubieras querido llamar a mi hermano, lo hubieras hecho y mi hermano te hubiese cogido el teléfono”. Terelu Campos responde: “En esos años en los que tu no vivías con tu madre, sí lo hacía tu hermano e iban a casa de mi madre, comían los fines de semana, pero eso no significa que no haya ocurrido”.