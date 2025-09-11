Rocío Flores y Terelu Campos sí tendrán su cara a cara en el plató de "¡De viernes!"

Es una de las entrevistas más esperadas. Tras el regreso de Rocío Flores a la pequeña pantalla la semana pasada, con una intervención grabada en el programa “¡De viernes!”, Rocío Flores estará mañana en riguroso directo en el plató de Telecinco.

Una entrevista en la que abordará, entre otros asuntos, el enfrentamiento con su madre, Rocío Carrasco, a quien acusa de haberle “destrozado la vida”, y responderá a las preguntas de los colaboradores, entre quienes se encuentran nombres destacados de la cadena como Antonio Rossi, Ángela Portero o, más recientemente, Lydia Lozano.

La que parecía que no iba a estar es Terelu Campos, colaboradora habitual de “¡De viernes!”. Íntima amiga de Rocío Carrasco y, por tanto, ferviente defensora de su causa, las primeras informaciones apuntaban a que Rocío Flores la habría “vetado”, es decir, exigido a la productora que no estuviera en el plató. Y así fue.

Sin embargo, tal y como LA RAZÓN ha podido confirmar, desde la productora le han pedido que reflexione. Su recomendación es que su entrevista sea limpia y libre, sin vetos ni exigencias, y Rocío Flores ha seguido el consejo. Terelu Campos podrá intervenir este viernes en la entrevista, formulando las preguntas que estime necesarias como cualquier otro compañero.

Rocío Flores regresa a Telecinco con una entrevista de lo más directa Europa Press

Será la primera vez que Terelu Campos y Rocío Flores coincidan en un plató, y teniendo en cuenta las diferencias que las separan y que ambas han demostrado públicamente, se prevé un encuentro tenso y de lo más agitado.

De hecho, ya la semana pasada, Terelu Campos no dudó en cuestionar parte del contenido de la entrevista previa de Rocío Flores, en la que lamentaba el abandono de su Rocío Carrasco. Bajo el punto de vista de la tertuliana, es importante recordar el incidente que se produjo en la casa de Valdelagua en 2012 y que marcó un antes y un después en la relación entre madre e hija: “Os saltáis un capítulo. Entonces, si nos saltamos un capítulo y vamos de hipócritas, pues nos lo saltamos... Si nos saltamos el capítulo del por qué no existe esa relación… Esa relación no se rompe de la nada y no se levanta una madre un día y dice: ‘Adiós, venga’. Todo tiene un porqué”.

Además, también será su primer reencuentro tras casi una década. La última vez que Terelu Campos vio a Rocío Flores, tan solo era una niña que todavía vivía con su madre. Diez años después, la situación es bien distinta…