Santi Acosta responde con ironía a Lydia Lozano tras contar de él lo más grande

Muchos son los que se sienten traicionados por Lydia Lozano tras haber aceptado la propuesta de Mediaset. La periodista vuelve a los platós de Telecinco, dejando el proyecto de ‘No somos nadie’ en TEN, sucesor del universo ‘Sálvame’ tras su fracaso como ‘La familia de la tele’ en TVE. La colaboradora estrella que hizo mítico el baile del ‘chuminero’ no estará junto a María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban. Esta última entiende que haya mirado por el interés de su hogar y haya aceptado la oferta. El resto es más crítico.

Pero Lydia Lozano vuelve a la primera línea de batalla en Telecinco. Allí, en los pasillos, en maquillaje, en la cafetería y también en los platós se reencontrará con grandes amigos. También algún que otro enemigo. Mucho se ha hablado de su enemistad con Terelu Campos tras separarse de ‘Sálvame’ y convertirse en diana de todos sus dardos envenados. Pero a la colaboradora le espera un nuevo e inesperado enemigos: Santi Acosta. Al menos sí después de filtrarse lo que piensa sobre él. Spoiler: nada bueno.

Santi Acosta responde a Lydia Lozano

La vida da muchas vueltas. La periodista no reparó en que decir lo que piensa no siempre es lo aconsejado, especialmente sobre un compañero de televisión. El destino –y la cúpula de Mediaset- ha querido que trabaje con Santi Acosta, después de decir de él lo más grande. No le gusta como profesional, no le admira lo más mínimo, pero ahora es el conductor en el que ella va a colaborar. La tensión en el plató de ‘De viernes’ será uno de los grandes ingredientes.

“Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está puesto ahí por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. Si no te gusta el corazón, no lo hagas”, fueron las fuertes palabras de las que Lydia Lozano se arrepiente ahora. No sabía que con el tiempo tendría que volver a sentarse con él de nuevo a trabajar codo con codo y debía dar explicaciones por lo dicho en el podcast de Nagore Robles.

El presentador no ha querido ser él quien confirme el fichaje de Lydia Lozano de cara a la próxima temporada de ‘De viernes’. Al ser preguntado al respecto durante el FesTVal de Vitoria, se limita a decir que “ojalá” pueda trabajar con ella en su programa. Le “apetece” la idea, pues ya comparte con ella recados en su día a día: “Me la encuentro por el barrio de vez en cuando”. De ahí que confirme que incluso hayan hablado de la fea opinión que la colaboradora tiene del presentador: “Alguna vez lo hemos comentado, pero sin mayor importancia. Si viene a ‘De viernes’, que ojalá pase, encantado de la vida. Nos reiremos y trabajaremos”, dice conciliador.

Santi Acosta reacciona a las demoledoras declaraciones de Lydia Lozano definiéndole como "el peor presentador" Europa Press

Santi Acosta tiene una cosa clara y la plantea a modo de pregunta: “¿Qué es la felicidad? Salud y mala memoria”. No quiere remover mucho el pasado ni sacarle los colores a Lydia Lozano por sus palabras. Ella misma carga con el peso de la culpa y él se limita a esperar a que dé el paso en público y pida perdón, en caso de que lo considere necesario. “No soy rencoroso, ni con Lydia ni con nadie. Todo el mundo tiene derecho a decir de todo”.

Incluso se permite bromas al respecto, preguntando a los reporteros si ellos también han escrito que es “mal presentador”, aunque reconociendo que a ellos también se lo perdonaría de ser así. Y es que tiene claro dónde está y a pesar del triunfo que está cosechando en ‘De viernes’ y con un nuevo proyecto entre manos en la cadena: “No me considero el presentador estrella de Mediaset”.