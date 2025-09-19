Tamara Falcó se sincera sobra su rutina de ejercicios tras perder más de 5 Kilos: "Lo hago por obligación"

Tamara Falcó ha sido una de las grandes ausentes al desfile de Carolina Herrera en Madrid por motivos laborales. La marquesa de Griñón, cumpliendo con su compromiso en televisión, se ha sentado de nuevo en la tertulia de "El Hormiguero" para comentar la actualidad, sincerándose de nuevo sobre algunos aspectos de su vida privada, como su cambio físico o las memorias de su madre.

Más de cinco kilos perdidos

Orgullosa de su esfuerzo y de los resultados, Tamara Falcó se ha sincerado con sus compañeros sobre su nueva rutina de deporte con la que ha perdido más de cinco kilos. Su nueva figura, mucho más atlética y definida, ha sido uno de los temas de conversación durante la tertulia en el programa de Pablo Motos.

Tamara Falcó y su look otoñal. @elgormiguero

Tal y como ha explicado Tamara Falcó, está totalmente comprometida con su nueva vida fit. "Mi rutina... Me la van cambiando porque tengo varias expectativas de todo esto. Quiero muchas cosas. No solo es brazos o cardio. Me toca cardio, me toca hit... Pero siempre es sufrir", ha declarado la socialité, confesando que "entreno por obligación, no tengo ejercicio favorito".

Sobre las memorias de su madre, Isabel Preysler

El próximo 22 de octubre saldrán a la venta las memorias de Isabel Preylser. Sobre el libro de su madre, Tamara Falcó ha reconocido que su madre no le ha dejado leerlas. "Sé que habla de filipinas, sé que habla de mi padre, bueno de tío Julio, evidentemente tal. Pero no sé exactamente qué", revela la marquesa. "Es que no me ha dejado leerlas. Me ha dejado un trocito, pero vamos sí. Va a ser un acontecimiento".

Además, la colaboradora no ha dudado en salir en defender a su progenitora. "Mucha gente dice: 'Pero, ¿qué va a contar tu madre de nuevo si ya lo sabemos todo?'. Mi madre nunca ha hablado en primera persona, nunca ha dado su versión. Siempre se ha escrito un montón sobre ella, pero esto es ella", ha sentenciado.