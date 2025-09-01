Tensión máxima en plató: Lydia Lozano, pillada poniendo a caldo a Santi Acosta, su nuevo compañero en Telecinco

La hija pródiga vuelve a Telecinco. Tras su abrupta salida a consecuencia de la cancelación de “Sálvame” y el deterioro de las relaciones con los altos mandos de la cadena, Lydia Lozano regresa a Mediaset por la puerta grande. Se incorpora al equipo de colaboradores de “¡De viernes!”, y hay quien dice que con una suculenta cifra sobre la mesa.

Una oportunidad de volver a la primera liga tras el fracaso de “La familia de la tele” en Televisión Española que la ha obligado a desligarse de sus fieles compañeros, algunos amigos. Este lunes 1 de septiembre ha llegado a Ten “No somos nadie”, un formato que recupera la esencia de “Sálvame” y “Ni que fuéramos Shhh” con rostros como María Patiño, Belén Esteban, Marta Riesco o Kiko Matamoros, en el que, en cambio, no estará Lydia Lozano.

La periodista ha cambiado a sus compañeros de siempre por otros como Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero o Santi Acosta, el presentador del programa junto a Bea Archidona. Un conductor con el que ya trabajó hace años en “Salsa Rosa” y del que Lozano no parece guardar un buen recuerdo.

“Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, en Santi Acosta. Parece que está puesto ahí por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas”, exclamó recientemente la periodista en “La casa de mi vecina”, el pódcast de Nagore Robles, seguramente antes de saber que volvería a ser su presentador en cuestión de pocos meses.

Además, también acusó al presentador de haberla “denigrado” en su última etapa en “Salsa Rosa”: “El último empujón en 'Salsa Rosa' me lo dio Santi Acosta en directo. De muy malas maneras, y sin tener en cuenta que yo era una compañera, puso en duda toda mi valía profesional. Su humillación pública sucedió un sábado y me pasé el domingo y el lunes enteros llorando”.

Eso sí, en “La venganza de la llorona”, su libro, Lozano confesó que Acosta le pidió disculpas años después y que ella las aceptó. Pese a este intento de reconciliación, las recientes declaraciones de la periodista no habrán sentado nada bien al presentador, que podría pedirle explicaciones en su debut en “¡De viernes!”. La tensión se mascará en el plató, y lo cierto es que a Lydia no le conviene en absoluto llevarse mal con el presentador del formato…