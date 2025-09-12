El tenso encuentro de Anabel Pantoja con Terelu Campos y el lacrimógeno con una arrepentida Lydia Lozano

Anabel Pantoja regresa a Mediaset tras pasar un año y medio retirada de la televisión. Ella no sufrió el veto que siguió a la cancelación del universo ‘Sálvame’, pues fichó por Ana Rosa Quintana, pero pronto se entregó de lleno al lucrativo mundo de las redes sociales y al cuidado de su hija Alma. “Madre mía”, se le escucha decir a la sobrina de Isabel Pantoja mientras accede a las instalaciones de la cadena a la que regresa. Lo hace como una estrella, en un coche clásico descapotable, para enfrentarse a su primera entrevista en televisión después de muchos años.

Y lo hace en medio de un conflicto judicial tras el ingreso hospitalario de su hija a principios de comienzo de año, así como justo cuando se anuncia la separación de su primo Kiko Rivera de Irene Rosales. Eso sí, la excusa de su puesta de largo y ser recibida con todos los honores en ‘De viernes’ es su fichaje para el talent ‘Bailando con las estrellas’. De ahí que nada más bajarse del vehículo comiencen a rodearla un equipo de baile y ella les acompañe con sensuales contoneos en una improvisada coreografía que marca el buen rollo de la inminente entrevista.

Anabel Pantoja en "Sálvame" Mediaset

El reencuentro de Anabel Pantoja y Terelu Campos

Pero antes debía reencontrarse con viejas caras conocidas, algo a lo que ya sabía que se enfrentaría, al recorrer los pasillos que antes transitaba a diario. El primero en salir a recibirla a las puertas del plató fue Santi Acosta. No se conocían en persona, pero un par de piropos sobre sus buenas artes con el baile ayudan a que se relaje. La presenta como la nueva estrella del programa de baile que se estrenará este sábado noche en Telecinco, para después dar paso a una sorpresa. Terelu Camposestaba a unos metros esperando a saludarla.

Anabel Pantoja se lo esperaba, aun así, se mostró algo tensa al encontrarse con su excompañera de ‘Sálvame’. No eran enemigas, pero tampoco han atesorado una gran amistad más allá del plató, como sí ha sucedido con Belén Esteban. La influencer no avanza a saludar a su excompañera, dejando que sea ésta la que se acerque. “Estás guapísima”, le dice la madre de Alejandra Rubio, a lo que ella agradece y le devuelve el cumplido. “Me haces muy feliz, de verdad, que vuelvas a casa. Me hace muy feliz que te enfrentes a este reto, que es el de bailar. Tú llevas el arte en la sangre y yo creo que lo vas a demostrar”, comienza Terelu.

Confía en que lo hará muy bien y llegará lejos en ‘Bailando con las estrellas’, aunque le aconseja que sepa que “los nervios siempre van a estar, pero eso es bueno”. Anabel Pantoja reconoce lo dura que viene la competencia: “Es horrible, es horrible. Hay mucho nivel. Tú sabes que yo no tengo vergüenza, pero aquí impone mucho”. Pronto se despiden con un “me alegro de verte” y un “muchas gracias” por respuesta. No es momento quizá de ponerse al día, pues comienza el programa.

Pero también se reencontró con Lydia Lozano, con la que sí estaba enemistada por un error del pasado. Anabel reconoce que hace “bastante” que no ve a la periodista, al igual que a Terelu, “desde que yo ya me fui no he vuelto a hablar con ellas”. Acepta el perdón de su examiga, a quien recibe con una amplia sonrisa, a pesar de lo vivido. Lydia no puede contener las lágrimas al sentir el abrazo: “No llores, no tienes que llorar”. Ella no podía reprimirse : “No qué va”. La influencer reconoce que le ha pillado de sopetón el reencuentro, a sangre fría, pero que se alegra de verla de vuelta a su casa, a Mediaset, y lo que hablarán será en privado.