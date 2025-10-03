Terelu Campos, en apuros por la mordaza puesta por Mar Flores y el cariño a Carlo Costanzia padre

Las memorias de Mar Flores, ‘Mar en calma’, ha removido no solo su pasado, también el de su hijo, Carlo Costanzia. Las acusaciones vertidas sobre su padre no le dejan en buen lugar, lo que ha hecho que el italiano regresase a los platós para defenderse y, de paso, seguir atacando a su ex. Esto ha colocado entre la espada y la pared a su vástago, que ha pedido a sus progenitores que laven sus trapos sucios en la intimidad. Pese a ello, él mismo habla en exclusiva por enésima vez en ‘De viernes’, con su suegra, Terelu Campos, en frente.

La madre de Alejandra Rubio está jugando un papel protagonista en toda esta historia. La fiesta por su 60 cumpleaños supuso un mazazo para la modelo, pues en la feliz estampa familiar posaba Carlo Costanzia padre, lo que demuestra su predilección entre ambos bandos. Mar acusa a su ex de feos episodios y Terelu mira a otro lado, mientras que sí sacaba la cara por Rocío Carrasco cuando denunciaba lo mismo contra Antonio David Flores. Doble vara de medir que le ha granjeado muchas críticas. Hoy responde tras pedir que se la deje “al margen, porque no soy soldado de ninguna batalla”.

Carlo Costanzia trata de llamar a la cordura

Carlo Costanzia hijo es de la opinión que “habría que haberse mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto por la vía judicial. No es plato de buen gusto que toda España sepa todo”. No ha sido así y ahora trata de mediar entre sus progenitores. Comienza definiendo su relación actual con su madre: “Es buena. Tengo una buena relación con ella desde que nació mi hijo hemos vuelto a juntarnos un poco más”. Con ello deja entrever que antes no era tan buena, aunque había tratado de asegurarlo por activa o por pasiva.

Terelu Campos y Alejandra Rubio con Carlo Costanzia padre y Carlo Costanzia Jr. Gtres

Ahora también les une un reality, ‘DecoMasters’, y se les acusa de fingir su buen rollo para no perjudicar su trabajo. Él lo niega, mientras pone de relieve su malestar por cómo su madre ha removido el pasado y poner de nuevo su vida patas arriba. “No he ido a la presentación de las memorias de mi madre porque no me quiero posicionar y así se lo he expresado a ella y creo que tengo el derecho de no posicionarse”. Y es que reconoce que en el libro se dicen “cosas fuertes de mi padre de las cuales no quiero formar parte”. Aun así, reconoce que tras conocer lo más escabroso que pone en la biografía, se lo dijo a su padre para que él pudiese tomar las acciones legales correspondientes para protegerse.

Los colaboradores de ‘De viernes’ sentencian que Carlo Costanzia se ha posiciona con ello a favor de su padre, aunque no quiera expresarlo. Sin embargo, Terelu se solidariza con su yerno al ver que está en medio de una guerra con la que lleva sufriendo desde pequeño. Quiere morderse la lengua y tampoco desea despejar cómo es su trato con Mar Flores, mientras su hija dice que no mantienen trato y Carlo dice que sí. Ella no despeja la duda, escudada en que prometió no pronunciarse más sobre la modelo en público, aunque después de que Lydia Lozano y Ángela Portero le apretasen las tuercas, confirma: “Carlo no miente”. ¿Entonces miente Alejandra? “No, Alejandra no habla”.

Terelu Campos se siente perseguida por sus compañeros para que diga la verdad. No puede. No quiere decir realmente cuál es el trato que mantiene con Mar Flores, mucho menos si le mandó algún mensaje para reprocharle la foto con su ex en su cumpleaños: "No voy a contestar a eso". Habla de "normalidad", pero no quiere decir si hablan o no. Pero no tiene reparo alguno en dejar claro que tiene un trato estupendo con Carlo Costanzia padre, a quien ha tratado mucho desde el nacimiento de su hijo y a quien aprecia y, al parecer, también protege con su silencio al no opinar sobre las acusaciones vertidas por la modelo.