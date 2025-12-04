Innovación con sello español: Banco Santander premia a emprendedores que están redefiniendo la tecnología y la sostenibilidad

Los jóvenes españoles, bien prometedores emprendedores o empresas de alto potencial, continúan poniendo en valor su imaginación y su desbordante talento. Buena prueba de ello son las 1.300 candidaturas que se presentaron a una nueva edición de los ‘Santander X Spain Awards’, el certamen que cada año organiza Banco Santander a través de Santander X, la plataforma global de la entidad que ofrece a emprendedores y empresas un amplio abanico de herramientas, programas formativos, cursos online, descuentos, eventos exclusivos, retos y premios, entre otros beneficios.

Estos premios reconocen las ideas de negocio universitarias, startups y scaleups más innovadoras y prometedoras del panorama español y les brinda ayuda en su crecimiento, visibilidad, exposición internacional y mentorías de forma gratuita.

Un sistema de energía híbrido y sin emisiones

“Nuestro proyecto nace cuando estábamos en segundo de carrera, motivados por hacer cosas que tuviesen impacto real”. Quien así habla es Anna Martín, CEO de ATOM H2, la empresa elegida como la mejor startup del año por Banco Santander. Desde Barcelona, la compañía ganadora propone un sistema de energía híbrido y sin emisiones que combina baterías de litio e hidrógeno sólido para ofrecer almacenamiento continuo, lo que supone una solución viable para sustituir al diésel en infraestructuras críticas.

Después de ser destacada con anterioridad en eI Imagine Planet Challenge y de codearse con los máximos expertos a nivel internacional en Silicon Valley, el premio de Banco Santander supone para ATOM H2 “un reconocimiento muy importante. Por un lado, la credibilidad que aporta una entidad como Banco Santander refuerza muchísimo la confianza que podemos transmitir a clientes, socios e inversores en nuestro día a día. Por otro, el apoyo financiero nos da oxígeno para seguir desarrollando producto y acelerando los siguientes hitos. Estamos muy agradecidos a Santander X por este respaldo; para un equipo joven como el nuestro, premios así no solo ayudan económicamente, sino que también son un estímulo para seguir trabajando con más foco y responsabilidad”, asegura la CEO de ATOM H2.

En pleno proceso para “llevar el producto al mercado y validarlo en profundidad con clientes reales”, Anna Martín recalca que, a nivel general, el objetivo ha de ser “consolidar startups que crezcan, que generen casos de éxito y que atraigan más inversión” y que, en este sentido, es fundamental el “dinamismo” de una entidad como Banco Santander, “que entiende las necesidades específicas de las startups y que tiene la capacidad de acompañarlas en sus distintas fases de crecimiento”.

La transformación de la propulsión orbital

De hidrógeno verde también saben bastante en Arkadia Space, la compañía ganadora en los Santander X Spain Awards 2025, dentro de la categoría de scaleups. Desde el hub del aeropuerto de Castellón, nacieron con una idea muy clara, transformar la propulsión orbital desarrollando motores para satélites y vehículos espaciales que utilicen combustibles verdes, en este caso, peróxido de hidrógeno de muy alta concentración (98%), con un doble objetivo, según señalan desde la propia compañía: “ofrecer una opción más segura, accesible y sostenible, sin comprometer el rendimiento” y “reforzar la autonomía tecnológica europea”.

“Un impulso enorme”, es lo que supone para Arkadia Space ser reconocidos por “una institución de la relevancia del Santander”, que “confía en nuestra visión y en el impacto que puede tener nuestra tecnología”. “Es muy valioso que un banco identifique la necesidad de visibilidad y acceso a nuevas oportunidades y apueste por el emprendimiento de forma activa, porque contribuye a fortalecer el tejido empresarial y a conectar proyectos de distintos sectores”.

Metidos de lleno en los procesos de digitalización y en el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial, desde Arkadia Space consideran que ambos factores “están redefiniendo el mundo laboral y empresarial” y detallan que, por ejemplo, en su caso, gracias a la IA han podido “optimizar procesos clave, como la generación de código, la traducción simultánea de documentos técnicos y la creación de imágenes o contenido para comunicación y diseño”.

‘Santander X Spain Awards’ es el certamen que cada año organiza Banco Santander para reconocer a emprendedores y empresas innovadoras. Pexels

Un brazalete sensorial para prótesis de brazo

El último proyecto galardonado en la categoría University en la entrega de premios de los Santander X Spain Awards 2025 fue Haptika, que nació de la pasión por la robótica y la voluntad de ayudar a las personas de uno de sus fundadores, Jordi Puig. Con solo 16 años fabricó su primera prótesis impresa en 3D. Han pasado los años y aquella idea ha sido galardonada por Banco Santander. En concreto, el proyecto premiado es el desarrollo de un brazalete sensorial para prótesis de brazo que aporta retroalimentación en tiempo real y mayor control, sin cirugía ni modificaciones del dispositivo.

“Esto es un gran impulso, mucho más que un premio”, asegura Puig, que califica el galardón de Santander X como “una validación de todo el trabajo y la visión que hay detrás de Haptika. Nos da energía para seguir avanzando y nos abre puertas para conectar con mentores, inversores y colaboradores que pueden ayudarnos a llevar el proyecto más lejos”.

El cofundador de Haptika considera que “el ecosistema emprendedor en España está creciendo” y que “hay mucho talento con ganas de crear cosas que tengan impacto real. Aun así, sigue siendo difícil conseguir apoyo técnico y financiero en fases tempranas”. Para paliar este obstáculo se hace presente Banco Santander, a partir de su plataforma Santander X. “El papel de Santander es muy importante. No solo por el apoyo económico, sino porque crean espacios donde los emprendedores pueden mostrar sus proyectos, aprender y crecer. Que una entidad grande apueste por iniciativas como esta marca la diferencia, sobre todo para quienes estamos empezando”.

Más premiados

En la ceremonia de entrega de los X Santander Awards 2025, no solo se destacaron estos tres extraordinarios proyectos. Reveni, una plataforma que integra operaciones y fintech para la expansión internacional de marcas, y Captoplastic, que ofrece soluciones para la captura y control de microplásticos en diversos tipos de aguas, también fueron premiadas en la categoría de scaleups.

Por su parte, las startups Libera Bio, centrada en el desarrollo de nanomedicina de precisión para abordar enfermedades incurables, y Calpech, que promueve la economía circular al transformar el alpechín en nanopartículas de hierro encapsuladas en carbono, recogieron de igual modo su premio; mientras que Awa Monitoring, con su Muestreador Pasivo Cerámico (CPS) para una monitorización hídrica coste-eficiente, y Albor Space, que desarrolla un emulador satelital para probar redes 5G de manera rápida y económica, también fueron destacadas en la categoría University.

Los nueve proyectos premiados se repartieron un total de 75.000 euros y obtienen el pasaporte para representar a España en la competición internacional, Santander X Global Award 2025, donde se medirán con los mejores proyectos de otros ocho países.

El compromiso con la educación, el emprendimiento y la empleabilidad es una de las líneas maestras del plan de Banco Santander para ayudar a construir un futuro mejor para toda la sociedad. En las últimas tres décadas, la entidad ha invertido más de 2.400 millones de euros y apoyado a más de 3,7 millones de personas y empresas a través de acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de todo el mundo.