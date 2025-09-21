Este domingo 21 de septiembre tendrá lugar un eclipse de Sol que trastocará enormemente con su energía el rumbo energéticos de todos los miembros del horóscopo. Este suceso astronómico podrá observarse desde la Península Ibérica en las últimas de la tarde, aunque solo de forma parcial. Cuanto más al norte del país, mayor porcentaje del disco solar podrá contemplarse.

Dicho eclipse solar ocurre en el signo de Virgo, por lo que se le suele asociar con los momentos de cierre y renovación, tanto en la vida personal como en las relaciones con el resto. La energía a transformadora de la alineación solar-lunar de los eclipses actúa cómo catalizadora para que se produzcan cambios, revelando así áreas de la vida que requieren atención o reestructuración.

Así afectará el eclipse solar del 21 de septiembre a cada signo del zodíaco

El eclipse de Sol del 21 de septiembre ocurre en el eje Virgo-Piscis, que tradicionalmente se asocia con la atención al detalle, el cuidado de la salud, el servicio a los demás, la espiritualidad y la conexión con la intuición. La energía que emana de él genera fuertes impulsos hacia la introspección y la reflexión sobre los hábitos y rutinas, hacia la búsqueda de equilibrio.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El eclipse solar en Virgo ilumina el sector de trabajo y salud de Aries. Este es un momento propicio para reorganizar la rutina diaria y establecer hábitos más saludables. Podría surgir la necesidad de ajustar responsabilidades laborales y personales para lograr un equilibrio más armonioso. Es un periodo para tomar decisiones prácticas que favorezcan el bienestar a largo plazo.

Además, Aries podría sentirse impulsado a revisar sus métodos de trabajo y adoptar enfoques más eficientes. Este eclipse ofrece la oportunidad de dejar atrás viejas costumbres y adoptar nuevas formas de ser que estén más alineadas con el verdadero yo. Es un buen momento para establecer metas claras y realistas que promuevan el crecimiento personal.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para Tauro, el eclipse solar en Virgo afecta el sector de creatividad y romance. Es un periodo para explorar nuevas formas de expresión artística y fortalecer las relaciones sentimentales. Podría surgir la necesidad de embarcarse en proyectos que permitan conectar con el lado más creativo y apasionado. Por otra parte, los sentimientos estarán a flor de piel, por lo que se recomienda no dejarse llevar por impulsos.

Este eclipse también invita a Tauro a reflexionar sobre la importancia del juego y la diversión en la vida diaria. Es un buen momento para dejar atrás la rutina y permitir que la creatividad fluya sin restricciones. Al hacerlo, Tauro puede descubrir nuevas pasiones y talentos que enriquecerán su vida. El regreso a la monotonía no tiene por qué ser tedioso, menos aun para Tauro.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El eclipse solar en Virgo ilumina el sector de hogar y familia de Géminis. Es un momento para reflexionar sobre las raíces y el entorno en el que se vive. Podría surgir la necesidad de hacer cambios en el espacio doméstico o en las relaciones familiares para crear un ambiente más armonioso y estable. Lo que se vive cada día acaba sumando más que el resto de sucesos vitales.

Este eclipse también invita a Géminis a considerar la importancia de la estabilidad emocional y la seguridad en la vida. Es un buen momento para fortalecer los lazos familiares y establecer un hogar que brinde paz y confort. Al hacerlo, Géminis puede encontrar un mayor sentido de pertenencia y satisfacción. Asegurar la comunicación en su entorno afectivo será fundamental.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Para Cáncer, el eclipse solar en Virgo activa el sector de comunicación y aprendizaje. Es un buen momento para compartir ideas y pensamientos con los demás. Podría surgir la necesidad de aprender algo nuevo o mejorar las habilidades de comunicación. Es un periodo para expandir la mente y conectar con el entorno cercano de manera más significativa.

Este eclipse también invita a Cáncer a reflexionar sobre la importancia de la claridad en la expresión personal. Es un buen momento para dejar atrás malentendidos y establecer formas de comunicación más efectivas. Al hacerlo, Cáncer puede fortalecer las relaciones y promover una mayor comprensión mutua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El eclipse solar en Virgo impacta el sector de recursos y valores personales de Leo. Es un momento para evaluar las finanzas y las prioridades materiales. Podría surgir la necesidad de hacer ajustes en el presupuesto o en la forma de gestionar los recursos para asegurar una mayor estabilidad y seguridad. La frugalidad y el ahorro suelen conducir a mejores oportunidades en el largo plazo.

Este eclipse también invita a Leo a reflexionar sobre la importancia de la autosuficiencia y la independencia financiera. Aunque el dinero por sí mismo no trae la felicidad, ayuda a mejorar más fácilmente en otros aspectos. Es un buen momento para establecer metas claras en relación con el dinero y los bienes materiales. Al hacerlo, Leo puede construir una base sólida para el futuro y sentirse más empoderado en la vida diaria.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Este eclipse solar ocurre en el signo de Virgo, lo que lo convierte en un momento especialmente significativo para este signo. Es un periodo de renovación personal, donde podría surgir la necesidad de redefinir la identidad y los objetivos. Es un buen momento para dejar atrás viejas costumbres y adoptar nuevas formas de ser que estén más alineadas con el verdadero yo.

Este eclipse también invita a Virgo a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la autoaceptación. Es un buen momento para liberarse de las expectativas ajenas y seguir el propio camino. Al hacerlo, Virgo puede experimentar un renacimiento personal y un mayor sentido de propósito. Aunque al principio puede surgir el sentimiento de no ser suficiente, trabajar por uno mismo termina dando sus frutos, como una mayor autoestima.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El eclipse solar en Virgo afecta el sector de retiro y espiritualidad de Libra. Es un momento para reflexionar sobre la vida interior y las creencias más profundas. Podría surgir la necesidad de retirarse temporalmente del bullicio diario para encontrar paz y claridad en la mente y el espíritu. La vuelta a la rutina puede resultar abrumadora al principio, por eso es bueno proceder poco a poco.

Este eclipse también invita a Libra a considerar la importancia del autocuidado y la introspección. Es un buen momento para establecer prácticas que fomenten la conexión con el ser interior, como la meditación o la escritura de un diario personal. Al hacerlo, Libra puede encontrar una mayor serenidad y comprensión de sí mismo, fundamental también para un mejor trato con el entorno y los demás.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Para Escorpio, el eclipse solar en Virgo ilumina el sector de amigos y proyectos grupales. Es un buen momento para evaluar las relaciones sociales y la participación en actividades colectivas. Podría surgir la necesidad de hacer cambios en el círculo social o en los proyectos en los que se está involucrado para alinearlos mejor con los valores y objetivos.

Este eclipse también invita a Escorpio a reflexionar sobre la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. Es un buen momento para fortalecer las conexiones con los demás y contribuir al bienestar colectivo. Al hacerlo, Escorpio puede experimentar un sentido de comunidad y propósito compartido, algo fundamental en la construcción de la identidad propia.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El eclipse solar en Virgo impacta el sector de carrera y estatus profesional de Sagitario. Es un momento para reflexionar sobre las metas profesionales y la posición en el mundo laboral. Podría surgir la necesidad de hacer ajustes en la trayectoria profesional o en la forma de presentarse al mundo para avanzar hacia los objetivos.

Este eclipse también invita a Sagitario a considerar la importancia de la autenticidad en la vida profesional. Es un buen momento para alinear las acciones con los valores personales y buscar un propósito más profundo en el trabajo. Al hacerlo, Sagitario puede encontrar mayor satisfacción y éxito en la carrera. En ocasiones, el dinero no importa tanto como la vocación y los valores.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Para Capricornio, el eclipse solar en Virgo activa el sector de expansión y filosofía. Es un buen momento para explorar nuevas ideas y perspectivas que amplíen la visión del mundo. Podría surgir la necesidad de viajar, estudiar o involucrarse en actividades que permitan crecer y expandir los horizontes. Mayor conocimiento siempre conlleva una visión

Este eclipse también invita a Capricornio a reflexionar sobre la importancia de la apertura mental y la curiosidad. Es un buen momento para dejar atrás creencias limitantes y adoptar una visión más amplia y flexible. Al hacerlo, Capricornio puede descubrir nuevas oportunidades y caminos hacia el crecimiento personal.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El eclipse solar en Virgo afecta el sector de transformación y recursos compartidos de Acuario. Es un momento para reflexionar sobre las relaciones íntimas y cómo se comparten los recursos con los demás. Podría surgir la necesidad de hacer ajustes en las relaciones personales o en la forma de manejar las finanzas compartidas para lograr un mayor equilibrio y armonía.

Este eclipse también invita a Acuario a considerar la importancia de la confianza y la vulnerabilidad en las relaciones. Es un buen momento para fortalecer los lazos con los demás y compartir de manera más abierta y sincera. Al hacerlo, Acuario puede experimentar una mayor conexión y apoyo mutuo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Para Piscis, el eclipse solar en Virgo ilumina el sector de relaciones y asociaciones. Es un buen momento para evaluar las relaciones personales y profesionales. Podría surgir la necesidad de hacer cambios en las asociaciones para asegurarse de que estén alineadas con los valores y objetivos. La búsqueda de la autenticidad pasa obligatoriamente por cumplir con imposiciones hacia uno mismo.

Este eclipse también invita a Piscis a reflexionar sobre la importancia de la equidad y el respeto mutuo en las relaciones. Es un buen momento para establecer límites saludables y buscar asociaciones que fomenten el crecimiento y el bienestar compartido. Al hacerlo, Piscis puede experimentar relaciones más armoniosas.