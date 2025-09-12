A estas personas son a las que más les está afectando el eclipse, según una experta

El reciente eclipse en Virgo no solo marcó un fenómeno astronómico, sino que también, según la astróloga y creadora de contenidos La Mística Piscis, está trayendo giros importantes en la vida de muchas personas. Relaciones, trabajo, hogar y metas profesionales parecen estar en plena transformación bajo esta energía.

La especialista señala que este eclipse pide "menos perfección y más autenticidad", un llamado a cerrar ciclos, confiar en lo simple y permitir que las estructuras que ya no funcionan caigan por su propio peso. Además, no es extraño sentirse más cansado: "es un eclipse que afecta mucho al sistema nervioso", afirma.

Los más impactados por el eclipse en Virgo

Personas con sol o ascendente en Virgo

Para quienes tienen a Virgo muy presente en su carta, la astróloga asegura que la vida está dando un giro radical. "Si aún no has visto cambios, en seis meses hablamos", apunta. Pueden ser transformaciones en hábitos, trabajo o incluso en la forma en que estructuran su día a día.

Personas con sol o ascendente en Piscis

El eje opuesto a Virgo también está sintiendo el impacto. Las personas con fuerte influencia de Piscis están experimentando movimientos en relaciones, parejas y sociedades. "Se caen los velos, ya vieron todas las verdades que tenían que salir. Ahora llegarán vínculos mucho más claros", explica La Mística Piscis.

Personas con sol o ascendente en Géminis

Para quienes tienen conexión con Géminis, la energía del eclipse se manifiesta en el hogar, la familia y posibles mudanzas. "Es una buena temporada para ordenar lo que estaba desordenado en casa", detalla la astróloga.

Personas con sol o ascendente en Sagitario

En el caso de Sagitario, el eclipse abre puertas a cambios en la profesión, las metas y la vocación. Según la especialista, se avecina "un nuevo camino laboral y una nueva dirección" para estas personas, marcando un antes y un después en su carrera.