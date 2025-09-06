Astrología
El horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre: "Leo, lo que duele también puede liberarte"
Una verdad incómoda puede convertirse en el primer paso hacia algo que por fin se mueve
Con la Luna en fase menguante, el clima emocional del día invita a hacer limpieza interior. No es el mejor momento para iniciar cosas nuevas, pero sí para dejar ir lo que pesa, ajustar vínculos y bajar un cambio. Las emociones pueden estar más a flor de piel y, por eso mismo, también más disponibles para ser procesadas.
Este sábado se vuelve ideal para poner en palabras lo que se viene guardando, aunque cueste. No desde el impulso, sino desde una sinceridad madura. Leo protagoniza la jornada con un llamado profundo: atreverse a mirar lo que duele, y desde ahí, soltar.
El horóscopo de hoy, sábado 6 de septiembre: predicciones signo por signo
Aries (21 marzo – 19 abril)
Hoy no te quedes en el "estoy bien" automático. Si algo te incomoda, dilo. Guardarlo solo alarga el malestar.
Tauro (20 abril – 20 mayo)
Lo que ahora te da seguridad quizás ya no te sirve. No te aferres solo por costumbre: escucha tus necesidades reales.
Géminis (21 mayo – 20 junio)
Tienes muchas ideas en mente, pero ninguna termina de cuajar. Hoy es buen momento para poner foco y ordenar prioridades.
Cáncer (21 junio – 22 julio)
Tu intuición lleva días intentando decirte algo. Hoy, si te escuchas sin miedo, podrías dar un paso clave.
Leo (23 julio – 22 agosto)
Te cuesta mirar lo que molesta, pero hacerlo puede devolverte libertad. A veces, soltar también es un acto de amor propio.
Virgo (23 agosto – 22 septiembre)
Hoy no se trata de que todo encaje, sino de aceptar que hay piezas que ya no pertenecen al puzzle.
Libra (23 septiembre – 22 octubre)
Agradar a todo el mundo es agotador. Hoy piensa en qué necesitas tú, aunque eso rompa alguna expectativa ajena.
Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)
Has callado más de la cuenta. Hoy, si decides hablar, hazlo sin culpas. Tu voz también merece espacio.
Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)
Tienes la mirada puesta en lo que viene, pero hay algo pendiente que aún tira de ti. Hoy no huyas: enfréntalo.
Capricornio (22 diciembre – 19 enero)
Eres fuerte, sí. Pero no por eso tienes que cargar con todo. Delega, respira, permítete aflojar un poco.
Acuario (20 enero – 18 febrero)
Una conversación sincera puede abrirte una puerta inesperada. No subestimes el poder de escuchar sin juzgar.
Piscis (19 febrero – 20 marzo)
Estás más sensible de lo normal. No luches contra ello: hoy, ser honesto contigo mismo es el mejor cuidado.
