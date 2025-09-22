Aunque se haya instalado de nuevo la rutina en la vida diaria, ello no quiere decir que la monotonía se adueñe de la existencia, sino todo lo contrario. El constante avance de lo cotidiano está marcado por subidas y bajadas, por cambios señalados, por importantes momentos que, a pesar de estar circunscritos en lo anodino, toman una relevancia emocional muy distinguida.

Debido a diferentes injerencias del cosmos, ciertos signos del zodíaco podrían experimentar a partir de esta semana que comienza una ola de sentimientos bastante intensa. La llegada del equinoccio de otoño, sumada a la temporada de eclipses y los tránsitos planetarios, darán como resultado unos días de gran agitación interna para varios miembros del horóscopo.

Será una semana de 'emociones fuertes' para estos signos del zodíaco, a partir del 22 de septiembre

A partir de este lunes, 22 de septiembre, una serie de fenómenos astrológicos combinados generará una atmósfera sentimental cargada de intensidad, con revelaciones y emociones que serán difíciles de ignorar. En especial, serán tres los signos del zodíaco que atraviesen los próximos días en una especie de montaña rusa de emociones, con los sentimientos a flor de piel constantemente.

1. Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio será uno de los protagonistas emocionales de la semana. La entrada de Marte en su signo despierta pasiones, deseos y, al mismo tiempo, posibles tensiones con otras personas. Marte es el planeta de la acción y la confrontación, y cuando activa a Escorpio, todo se vive de manera más profunda: desde la atracción y la motivación hasta los celos, la rabia o la necesidad de transformar situaciones que ya no funcionan.

Los escorpianos pueden sentir que están en una montaña rusa interna, entre la urgencia de actuar y el miedo a perder el control. El equilibrio se encuentra en un punto medio, en la distancia adecuada en cada momento entre esas dos líneas. Para Escorpio, la clave de esta semana residirá en saber controlar sus impulsos y no dejarse llevar por las intensas sacudidas de su emoción.

magen en color verdadero de Marte tomada por el instrumento OSIRIS a bordo de la nave espacial Rosetta de la ESA durante su sobrevuelo del planeta en febrero de 2007. CSIC

2. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, por su parte, encuentra en el inicio de su temporada con la entrada del Sol en su signo. Este cambio coincide con un aspecto desafiante hacia Neptuno en Aries, que tiñe el ambiente de confusión y sensibilidad extrema. Para Libra, que ya suele buscar equilibrio, esto puede generar un vaivén emocional: la sensación de no saber si está actuando por complacer a los demás o si realmente responde a sus propias necesidades.

Esta semana vivirá varios momentos donde puedan surgir dudas existenciales, ilusiones que se desmoronan o espejismos que obligan a mirar la realidad de frente. El resultado, aunque removido, será liberador, porque ayudará a definir prioridades afectivas y personales. Aunque el tránsito pueda ser algo costoso, esta semana del 22 de septiembre podrá suponer una evolución muy positiva en lo personal para Libra.

3. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

En el caso de Virgo, las emociones se ven sacudidas por un fenómeno mayor: el eclipse solar en su signo, que marca el final de un ciclo y la necesidad de abrirse a otro. Los eclipses siempre traen revelaciones, cierres o giros inesperados, y para Virgo esto puede sentirse con especial intensidad en temas de identidad, relaciones cercanas y hábitos de vida.

Además, la energía de este eclipse se mezcla con el tránsito de Venus y Mercurio, lo que activa tanto la autoimagen como la comunicación con los demás. Esta semana del 22 de septiembre puede ser un torbellino emocional, donde se deja atrás una parte del pasado para dar lugar a una versión más auténtica y consciente de sí mismo.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un recurso empleado con el propósito de anticipar o sugerir posibles acontecimientos en la vida de una persona. Se fundamenta en la interpretación de la posición del Sol, la Luna y otros cuerpos celestes, como los planetas, en el momento exacto de su nacimiento. Esta práctica se enmarca dentro de las artes adivinatorias y se clasifica como una forma de mancia, es decir, un método esotérico utilizado para obtener información acerca del porvenir o de aspectos ocultos de la existencia.

Desde la antigüedad, múltiples culturas han recurrido al horóscopo como un medio para comprender mejor tanto el destino individual como el colectivo. Con el paso del tiempo, la práctica se ha transformado y adaptado a diferentes tradiciones, aunque su esencia ha permanecido inalterable: interpretar el cielo con el fin de dar sentido a lo que ocurre en la tierra.

El horóscopo de hoy, miércoles 23 de abril: " " La Razón

El pilar central del horóscopo es la llamada carta astral o mapa natal. Se trata de una representación gráfica que muestra la ubicación precisa de los astros en un instante determinado. Este esquema se divide en doce secciones iguales de 30 grados, conformando el círculo zodiacal. Cada sección corresponde a un signo zodiacal, asociado tradicionalmente a un animal o figura mítica, y se relaciona con características de personalidad, patrones de comportamiento y tendencias emocionales que se atribuyen a quienes nacen bajo su influencia.

NOTA. Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.