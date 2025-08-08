10 muertos y 33 heridos por las lluvias torrenciales en las afueras de Pekín

Al menos diez personas han perdido la vida y 33 más han resultado heridas a causa de inundaciones repentinas en la provincia de Gansu, al noroeste de China, según informaron este viernes medios estatales.

Desde el pasado 7 de agosto, lluvias intensas y persistentes han provocado crecidas súbitas que han afectado a diversas zonas del país, incluyendo los alrededores de Pekín. Imágenes aéreas difundidas recientemente muestran instalaciones deportivas completamente anegadas en el distrito de Miyun, reflejo de la magnitud de las precipitaciones caídas en la capital.

La televisión estatal CCTV confirmó el número de fallecidos y heridos, y destacó que las lluvias excepcionales han obligado a evacuar a más de 82.000 personas en Pekín. Asimismo, regiones como Hong Kong y Taiwán también han sido golpeadas por tormentas de gran intensidad.

El presidente chino, Xi Jinping, ha instado a movilizar todos los recursos disponibles para encontrar a los desaparecidos y atender a los damnificados. Además, ha exigido a las autoridades locales que refuercen la detección de riesgos y se preparen para hacer frente a la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos.

Videos compartidos por los bomberos en la red social Weibo muestran a los equipos de rescate ayudando a los residentes a atravesar aguas turbias y desbordadas. Por su parte, el gobierno de Gansu ha publicado fotografías que evidencian calles cubiertas de lodo y escombros arrastrados por las corrientes.

El mes pasado, 44 personas murieron en el norte de Pekín a raíz de lluvias torrenciales, siendo las áreas rurales periféricas las más golpeadas por el temporal.