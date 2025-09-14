20 horas en el aire: así será el vuelo más largo del mundo que conecta estos dos países

Viajar se ha vuelto cada vez más accesible y popular. Tras la pandemia, el sector aéreo ha experimentado una rápida recuperación, con un aumento notable en el número de pasajeros. La competencia entre aerolíneas y la reducción de precios han contribuido a que más personas opten por recorrer el mundo, consolidando el transporte aéreo como una de las formas de viaje más elegidas en la actualidad.

En este contexto, las empresas siguen trabajando para abrir nuevas rutas -dando respuesta así a la creciente demanda- o buscando como mejorar las ya existentes. En los últimos meses, ha vuelto a ganar relevancia la propuesta de la aerolínea australiana Qantas, la cual pretende conectar Londres y Sídney -separadas por 17.015 kilómetros- en un trayecto de 20 horas sin escalas.

La ruta más larga del mundo

De llevarse a cabo, Qantas inauguraría la que pasaría a ser la ruta comercial más larga del mundo. De hecho, ya hay una fecha prevista para su implantación: el primer semestre de 2027. Si bien en un primer momento se consideró 2025 como fecha de inicio, problemas técnicos han llevado a su retraso.

La apertura de nueva rutas se ubica dentro del 'Proyecto Amanecer', nombre que recibe ya que los pasajeros presenciarán hasta dos amaneceres durante el trayecto. Esta será cubierta por Airbus A350-1000, y de hecho, la aerolínea ya ha encargado 12 aviones de este modelo. De igual manera, indican, que se reducirá el número de asientos de 300 a 238, con el fin de facilitar la creación de "Zonas de Bienestar": "Un espacio dedicado al movimiento (...) diseñado para optimizar el bienestar durante todo el vuelo", explican en su página web.

De forma paralela, y dentro del proyecto Sunrise, Qantas también estrenará un vuelo directo de 18 horas de Sídney a Nueva York. El fin de esta propuesta es ofrecer rutas más directas a Australia. Con la supresión de escalas, la aerolínea calcula que podrían reducir hasta en cuatro horas la duración total de trayecto.

De Nueva York a Singapur

Actualmente, la ruta comercial más larga del mundo es operada por Singapore Airlines y conecta las ciudades de Nueva York y Singapur. Este trayecto cubre una distancia aproximada de 15.350 kilómetros y tiene una duración de casi 19 horas sin escalas. Le siguen de cerca otras rutas de largo alcance, como el vuelo de Air India entre San Francisco y Bengaluru, o el de Emirates entre Dubái y Auckland.

En el caso de España, el vuelo directo más largo conecta la capital española con el Aeropuerto Internacional de Tokio-Narita, y tiene una duración estimada de 14 horas y 25 minutos, a bordo del Airbus A350.