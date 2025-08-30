Unas 2.000 personas hacen una rave en Francia en un bosque asolado por un terrible incendio: "Tan peligroso como indigno"

Un grupo de aproximadamente 2000 personas se congregó durante la madrugada del pasado viernes al sábado en Fontjoncouse, en el departamento de Aude, Francia, para celebrar una rave masiva. El evento se desarrolló en el macizo de Corbières, un área que aún conserva las heridas de un incendio masivo que arrasó la región a principios de agosto.

Las autoridades locales manifestaron una profunda preocupación ante esta situación, destacando que la fiesta se realizó en una zona oficialmente prohibida para cualquier tipo de circulación, con un riesgo elevado de incendios.

El prefecto de Aude, Alain Bucquet, condenó con firmeza este evento, calificándolo como extremadamente peligroso e irrespetuoso para la población local. En un comunicado, instó a los participantes a abandonar inmediatamente el área, subrayando los riesgos inherentes de su presencia.

Dimensiones de una Tragedia

El incendio del 5 de agosto, originado en la comuna de Ribaute, provocó daños catastróficos sin precedentes. Destruyó aproximadamente 16,000 hectáreas de vegetación, arrasó 36 viviendas y se cobró una vida humana, constituyéndose como uno de los siniestros más devastadores en el sur de Francia en los últimos cincuenta años.

Las autoridades han resaltado la importancia de mantener la seguridad, especialmente durante un verano caracterizado por altas temperaturas y condiciones propicias para la propagación de incendios.

Los gendarmes desplegaron un operativo para controlar la situación, enfrentando la hostilidad de algunos participantes. La presencia de alcohol y otras sustancias entre los asistentes incrementó la preocupación de las autoridades, que mantuvieron una fuerte vigilancia.