Cristina Fernández de Kirchner vuelve como vicepresidenta asedidada en los tribunales

“Yo acuso. Las preguntas las van a tener que responder ustedes”. Así comenzaba la ex presidenta Cristina Kirchner su comparecencia, señalando ante un tribunal perplejo por la furia de la senadora y vicepresidenta electa de Argentina, quien durante cuatro horas no paró de acusar a jueces, prensa y oposición de perseguir a su familia como a “perros”.

Publicidad

Y lo hacia con la seguridad de alguien que sonríe al destino, y que ve como su plan para volver a la Casa Rosada ha “fraguado”. No regresa sola, estará rodeada de su “séquito de leales”, “la guardia pretoriana”, escoltada por su hijo Máximo, como “emperador K”, y la Cámpora –agrupación de ‘cachorros cristinistas’”-.

Se siente invencible, blindada por los fueros. Sin embargo acosada por tantas causas, alguna de ellas podría avanzar hasta el final, descubriendo su “talón de Aquiles”: La corrupción. Pesos mayores han caído. Por ejemplo el ex presidente Carlos Menem fue detenido en 2001 por un expediente abierto en 1995, acusado de la venta de armas ilegal. En algún momento los mandatarios dejan el poder, perdiendo “su armadura” y ahí están los fiscales y “enemigos” esperando, “afilando cuchillos”. La lista de presidentes de América Latina presos es larga y la historia continua.

Esta semana, CFK era indagada por primera vez en un juicio oral y público, a tan solo días de asumir el próximo 10 de diciembre como vicepresidenta de la nación, y presidenta del Senado, mientras se discutía la conformación del gabinete del Gobierno de Alberto Fernández.

Dos horas después de comenzar la comparecencia, su vehemencia era tal que el micrófono yacía en el suelo, olvidado. Golpeaba la mesa. Ya no hablaba para los jueces. Apuntaba con el dedo a “ellos” como si de “fantasmas” se tratase, los que “endeudaron al país”. El Tribunal Oral Federal 2 la juzga como jefa de una asociación ilícita destinada a entregarle obra pública en Santa Cruz –sur del País- al empresario Lázaro Báez, amigo de su marido. “La reina” de una panda de ladrones en cuya nómina aparecen sus hijos. La ofensa es grave.

Publicidad

Pero la sorpresa llegó cuando la ex presidenta dijo que ella tampoco era responsable del presupuesto. Fue en uno de los pasajes en los que habló del presidente electo, su compañero de fórmula, Alberto Fernández. “El responsable en materia administrativa y penal es el jefe de Gabinete porque es quien ejecuta el presupuesto de la nación argentina. Van a tener un problema, porque van a tener que citar al presidente de la República. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles”. De está manera lo dejó marcado en la causa, abrió el ventilador sobre su compañero. Otra “jugada maestra” de la “señora”.

“Cristina pretende que Alberto comience a destrabar sus causas desde el poder durante el mandato que empieza, removiendo jueces a su favor, es por eso que lo inculpó, para que sienta ‘la espada de Damocles’ sobre sus cabeza. Incluso podría llegar a indultarla, pero es poco probable. Por otro lado al presidente electo le interesa que los procesos continúen sobre su vice. De esta manera tiene cierto control, en el caso en el que CFK se extralimite en sus funciones, y pretenda gobernar en ‘la sombra’. Es un ‘juego de tronos’ que utilizan los dos como ‘as en la manga’”, asegura Ariel Toribio, analista de la Universidad de la Matanza.

Publicidad

Los pecados de Cristina

Cristina Kirchner enfrenta nueve causas judiciales. Su frente judicial incluye cinco pedidos de prisiones preventivas, que ahora requerirían de un juicio político. Como nueva presidenta del Senado se necesitarían dos tercios de los votos para quitarla los fueros. Algo improbable.

De hecho Alberto Fernández quien desde hace años mantiene una relación tensa con la ex jefa de Estado, se muestra ambiguo. Asegura “Cristina cometió un error ético con Lázaro Báez –su testaferro- pero no es delito”. Fernández negó además haberse enojado por la declaración de la ex presidenta: “No me involucró”.

En cualquier caso es difícil que el ex jefe de Gabinete no supiera de los tejemanejes que Néstor Kirchner y más tarde Cristina Fernández, se llevaban entre manos en las tierras del sur, con repercusiones en la obra pública que el también gestionaba y sobre todo, firmaba.

Con fama de honesto, y centrado dentro del peronismo no quiere “quedar pegado” pero la alianza con su antigua jefa podría marcar al presidente electo. De ser declarada culpable en alguna causa y soltarla la mano, “la frágil tregua” que une al peronismo se rompería, estallando “la guerra”.

El nuevo presidente también ha llegado a decir que los funcionarios públicos no deberían de estar presos en referencia a ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex presidente Amado Boudu. Si los presos y empresarios de la era K , empiezan a quedar libres sería un escándalo para su gestión. Aunque cosas peores se han visto en Argentina.

Publicidad

Por otro lado el presidente saliente, Mauricio Macri, enfrenta otras cuatro causas y queda sin “blindaje”. Desde la oposición también tendrán que dar explicaciones del anterior gobierno. En conclusión se habla mucho de la deuda contraída por el FMI, de inflación, crisis, pero el verdadero “mal endémico” de Argentina es la corrupción.