Países Bajos registra su menor cifra de muertos diarios en dos semanas, con 86 fallecidos más

Países Bajos ha registrado este lunes su cifra más baja de fallecidos por el coronavirus en dos semanas, con 86 nuevas muertes en las últimas 24 horas, para un total de más de 26.500 casos, según ha informado el Instituto Nacional para la Salud Pública y el Medio Ambiente (RIVM). De acuerdo con el balance actualizado del RIVM, en esta jornada se han registrado 86 nuevos decesos, lo que eleva el número total de víctimas mortales a 2.823. La última vez que se detectó una cifra similar fue el 26 de marzo, con 78 nuevos muertos. El domingo, los fallecidos fueron 94 y el sábado, 132.

Además, las autoridades neerlandesas han indicado que en esta jornada se han añadido otros 964 casos, lo que arroja un total de 26.551 personas contagiadas, de las cuales 8.729 están hospitalizadas, 147 en las últimas horas. “Los datos de los últimos días coinciden con la impresión de que el Covid-19 se está propagando más lentamente que si no se hubieran adoptado medidas”, ha sostenido el RIVM. No obstante, al mismo tiempo ha alertado de que, “dado que no todos los pacientes de Covid-19 se han sometido a test, las cifras actuales pueden ser mayores”.