La verdadera cifra de muertos en Rusia es tres veces mayor

Rusia ha estado ocultando datos sobre el balance de muertos por coronavirus. Así se desprende de la información suministrada por la viceprimera ministra, Tatiana Golikova, en base a los datos de la agencia de estadísticas Rosstat. Según las cifras recogidas por The Guardian, el número de muertes por covid-19 es más tres veces mayor de lo que se había informado anteriormente, lo que lo convierte a Rusia en el país con el tercer mayor número de muertes.

Las estadísticas Rosstat, avaladas por altos funcionarios rusos, muestran que el número de muertes por todas las causas registradas entre enero y noviembre había aumentado en 229.700 en comparación con el año anterior. La viceprimera ministra Golikova aseguró este lunes que más de 186.000 de esas muertes se deben a la covid-19.

Rusia ha registrado hasta la fecha más de tres millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, lo que sitúa el número de casos del país en el cuarto lugar más alto del mundo. Sin embargo, las autoridades sanitarias sólo han reportado hasta ahora 55.265 muertes. Vladimir Putin ha defendido hasta ahora la gestión de las autoridades sanitarias con el argumento de una baja tasa de mortalidad. De hecho, a principios de diciembre, el presidente ruso afirmó que Rusia ha gestionado mejor la pandemia que los países occidentales. Las cifras procedentes de Rusia relacionadas con el coronavirus han sido puestas en tela de juicio por expertos. En países latinoamericanos, analistas han denunciado que los gobiernos han estado minimizando el brote.

Alexei Raksha, un demógrafo que dejó Rosstat en julio, dijo a la AFP la semana pasada que el Ministerio de Salud de Rusia y el Ministerio de Salud del Consumidor falsifican las cifras de coronavirus.

Las autoridades rusas de momento han optado por no endurecer las restricciones sanitarias ya existentes, pues confían que la campaña de vacunación, que comenzó el pasado día 15, ayudará a contener la epidemia. Al mismo tiempo, han advertido de que la vuelta a la normalidad será posible solo después de la vacunación masiva de la población, tarea que llevará varios meses.

Este sábado, el ministerio de Sanidad de Rusia autorizó la vacunación contra la covid-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V, que hasta ahora solo se inyectaba a personas de entre 16 y 60 años.

Putin, de 68 años, prometió en su rueda de prensa anual que se vacunaría con la Sputnik V cuando estuviera autorizada para las personas de su edad. “Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo Putin.