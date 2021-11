Un joven mata a su abuela y confiesa su asesinato en un juego de “verdad o reto”

Tiernan Darnton, un estudiante de 21 años de Heysham, Lancashire, ha sido condenado por asesinar a su abuela de 94 años después de prenderle fuego a la cortina con un mechero, según informan medios de Reino Unido.

La investigación, que comenzó en 2018, dictaminó que Mary Gregory, la madre del padrastro del joven, había fallecido a causa de un incendio accidental. El Servicio de Bomberos y Rescate de Lancashire, desplazado hasta la vivienda, concluía que un cigarrillo era la causa más probable, descartando así la posibilidad de que otra persona hubiera provocado el fuego. La pensionista fue descubierta debajo de una mesa y murió cuatro días después tras ser llevada al hospital.

No obstante, las autoridades reabrieron el caso después de que el joven confesara en un juego que una vez incendió una cortina en esa casa. “Tengo un secreto que no he contado a nadie. Puede que haya matado a alguien” dijo Darnton. La policía encontró búsquedas en Internet por parte del joven que incluían “Soy un asesino”, “urge a matar de nuevo”, “soy un monstruo y voy al infierno” o “asesinato de menores de 18 años”. La evidencia que se mostró al jurado incluía dibujos encontrados en la casa de Darnton, delineando el plano de la casa de la mujer y que incluían etiquetas como “buen escondite” o “salida rápida”.

Él decía que se había sentido “poderoso” después del suceso. También confesó el asesinato a un consejero de la escuela, y este informó a la policía. En el juicio, el padrastro del menor e hijo de la fallecida tuvo que salir corriendo después de saber lo que pasó. Asimismo, otros miembros de la familia rompieron a llorar tras conocer la verdad.