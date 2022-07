La dificultad de informar sobre lo que no interesa

Decía el periodista y escritor Álvaro Colomer en una entrevista concedida a Europa Press que, con relación a la guerra de Irak, “no hemos aprendido absolutamente nada, salvo que el Ministerio de Defensa ya sabe que puede no explicarnos las cosas, porque no nos olemos nuestra propia mierda”. Han transcurrido siete años desde esta entrevista y casi veinte desde la guerra de Irak, pero la demoledora frase de Colomer sigue tan vigente como nunca. A raíz del escándalo de Ferreras y compañía, las redes sociales se han llenado de mensajes de odio contra el gremio periodista, mensajes en los que se critican los temas a tratar por los medios de comunicación. Aunque, en realidad, la gente que se queja de esta situación no tiene un interés veraz por las noticias “fuera de lo común”, por mucho que lo digan, y prueba de ello son los programas de visualizaciones que poseen los periódicos. Jamás tendrá tantas visualizaciones una noticia sobre casi doscientos muertos en Darfur , sobre el declive de la misión europea en Malí o sobre las hambrunas en Somalia como podrían tenerlo, por ejemplo, el último escándalo político de la semana o la frase elocuente que pronunció este o aquél fichaje del Real Madrid.

Los medios de comunicación respetables cuentan con periodistas especializados en diferentes campos. LA RAZÓN, sin ir más lejos, tiene al periodista que escribe este artículo como corresponsal permanente en el continente africano. Por tanto, no cabe duda: los medios de comunicación también dedican páginas y presupuestos a conseguir noticias “fuera de lo común”.

A la tercera no va a la vencida

En los últimos ocho meses, han sido tres las ocasiones que he viajado a Malí con la intención de cubrir la actual situación del contingente español destinado dentro del marco de la misión de entrenamiento EUTM Malí. Las tres veces contacté con el Ministerio de Defensa para obtener un permiso que me concediera una visita a la base avanzada en Koulikoro, ubicada a 60 kilómetros de la capital. Las tres veces fui rechazado. La primera, en noviembre de 2021, hablando de un país donde un porcentaje ínfimo de la población utilizaba mascarillas, se me dijo que la visita era imposible a causa del coronavirus, y sin embargo se me concedió una entrevista con uno de los mandos de la misión en Bamako. Debía ser que el coronavirus solo afectaba a Koulikoro por aquél entonces, en una especie de biruji saheliano que no osaba tocar la capital. La segunda, en abril de 2022, se me volvió a denegar el permiso a causa del coronavirus (cuando ya no se llevaban mascarillas ni en España) y de mi propia seguridad. La tercera, en julio de 2022, se me denegó nuevamente una visita a Koulikoro, en esta ocasión apelando a mi propia seguridad. A sabiendas de que la situación de seguridad en Koulikoro a principios del mes de julio era idéntica a la de Bamako (es decir, bastante estable), no cabe duda de que las excusas utilizadas para evitar que un periodista acceda al núcleo de la información en Malí eran, cuanto menos, burdas y sospechosas.

Mi sorpresa en las dos últimas ocasiones era lógica. ¿Desde cuándo un periodista en África desdeña una noticia por su propio pellejo? ¿Desde cuándo me importa a mí, que me he jugado el pellejo en Guinea Bissau, Ucrania, Haití, Congo, etc., desde cuando me importa mi bienestar por encima de la verdad que haría libres a otros? En cada una de las ocasiones, recordé al Ministerio que había participado en el programa de formación de periodistas de conflicto que imparte todos los años el Ejército de Tierra en colaboración con la Escuela de Guerra, y ni con esas conseguí el permiso. Silencios, excusas, culpas a terceros. De los veinte periodistas que participaron conmigo en este curso, ninguno ha podido “empotrarse” a día de hoy con los efectivos españoles destinados en el extranjero. ¿Qué uso tiene este curso, entonces?

Nadie sabe a ciencia cierta qué hace hoy el Ejército en Malí. Sabemos que se encuentra desplegado en una misión europea de entrenamiento... y poco más. Ignoramos en qué condiciones viven allí , qué sufrimientos aguantan nuestros soldados, qué motivaciones les impulsan a diario, ignoramos los detalles de una misión que costó en 2021 al erario español la friolera de 103 millones de euros. Allá por 2013 dejaron pasar a unos pocos periodistas, allá por 2015 y 2016, a los suficientes para arrancar la misión sin demasiadas críticas. Desde entonces, silencio, misterio. Son 103 millones de euros que, como ya dijo Álvaro Colomer, el Ministerio de Defensa sabe que no tiene que explicar a nadie. Porque nadie pregunta. A nadie le interesa, de verdad. Y al que le interesa, le contestan que hay coronavirus y que se vuelva para su casa, que aquí no hay nada que informar.

Los héroes anónimos

Cabe a destacar la diferencia entre el Ejército y el Ministerio de Defensa. Quien elige qué periodistas entran y dónde, ese es el Ministerio de Defensa. Quiero que el lector se imagine una escena para comprender esta diferencia. Andamos tomando un café en Bamako varios efectivos españoles y yo, mientras los soldados se quejan en voz alta de la escasa cobertura que ofrecen los medios a la misión en Malí (que, por cierto, es la misión española con un mayor número de efectivos desplegados). Me piden “que vaya con ellos a Koulikoro”. Lo dicen ofendidos, y con razón. Son héroes anónimos sin razón. La sensación de abandono que se respira en la misión española en Malí es apabullante y entristecedora. Y yo les contesto a su invitación: “¡Si no me dejan ir, ya van tres veces que no me conceden el permiso!”. Entonces los militares callan. Callan porque saben que el Ministerio nos están machacando a todos por igual. A ellos, a mí, y a los españoles que no saben lo que ocurre de verdad a la que sus hijos pasan calor a 3.000 kilómetros de casa, arriesgando su vida para establecer un mundo justo y libre de amenazas mientras pueden agradecer si los noticieros les dedican dos minutos al mes.