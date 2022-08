La sombra de la violencia planea de nuevo sobre las elecciones en Kenia

Kenia tiembla frente a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 9 de agosto. Muchos recuerdan la oleada de violencia que siguió al proceso electoral de 2007, cuando 1.200 personas fueron asesinadas durante los disturbios posteriores al anuncio de los resultados, 900 sufrieron algún tipo de abuso sexual y más de 500.000 tuvieron que huir temporalmente de sus hogares. Las elecciones de Kenia vienen marcadas por este castañeo de dientes que intoxica en gran medida su democracia, mientras figuras locales y organizaciones internacionales apelan a la calma por adelantado y señalan a los candidatos como responsables de lo que pueda ocurrir. Los expertos de la ONU consideran el respeto a los derechos humanos básicos como uno de los puntos fundamentales a seguir para conseguir un proceso electoral pacífico en Kenia, mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) emitió recientemente un comunicado indicando que “todos aquellos involucrados en el proceso electoral deben comprometerse a llevar una conducta pacífica antes, durante y después de las elecciones”.

Las elecciones no suelen ser sencillas en la mayoría de los países africanos. Al término de cada una, siempre corren los rumores de votos comprados , recuentos amañados o cualquier historieta que otorgue alas a la furia de los perdedores. Pero este tipo de situaciones suponen un grave riesgo añadido cuando nos referimos a la octava economía africana y a la octava nación más poblada del continente. Al referirnos a un Estado que actualmente se encuentra sumergido en una grave crisis de deuda y cuyo sistema económico se encuentra al borde de un abismo, tras años de ilusiones perdidas donde parecía que Kenia sería una de las economías de referencia del África subsahariana.

Los candidatos

Cuatro candidatos se han presentado a las elecciones de 2022, aunque solo dos de ellos tienen opciones de alzarse con la deseada victoria. El primero es un poderoso rival aunque finalmente perdedor de los últimos cuatro comicios generales en Kenia, el septuagenario Raila Odinga, antiguo Primer Ministro del país y líder del Movimiento Democrático Naranja (partido nacido del KANU, la fuerza política que gobernó durante 40 años en Kenia). Su fuerza a batir es el actual Vicepresidente keniata, William Ruto, líder de la coalición de centro-izquierda y centro-derecha conocida como Kenya Kwanza. Pese a ser un hombre con una fortuna considerable, la campaña de Ruto se ha empeñado en configurarle como el portavoz de los sectores más vulnerables de la población, una estrategia que según los expertos parece estar dando sus frutos.

Un curioso detalle en las elecciones de este año es que el actual Presidente del país, Uhuru Kenyatta, no apoya ninguna de las dos candidaturas. Con Raila Odinga mantiene una relación de amor-odio que se remonta 60 años: resulta que los padres de Kenyatta y Odinga fueron dos líderes de la independencia keniata y que también mantuvieron una fría relación debido a los distintos puntos de vista que sostenían acerca del futuro político de Kenia. No sería hasta 2018 que Kenyatta y Odinga enterraron el hacha de guerra, en un gesto que no gustó en absoluto al Vicepresidente y futuro candidato en el lugar de Kenyatta, William Ruto. Kenyatta no puede apoyar ahora a Odinga, un rival histórico, de la misma manera que su reciente enemistad con Ruto le impide secundar su candidatura.

La cuestión étnica

Existe un fuerte vínculo entre la cuestión étnica y el proceso electoral keniata desde los años de la independencia. Es un vínculo que se difumina más a cada proceso electoral pero que todavía supone un importante condicionante para el pleno desarrollo de la democracia keniata. Se calcula que Kenia sirve de hogar para más de 40 grupos étnicos, aunque los tres más importantes son los Kikuyu (principales creadores del grupo independentista radical Mau-Mau durante la colonización inglesa), los Luo (reconocidos por su habilidad en el comercio) y los Kalenjin (famosos corredores y excelentes granjeros). Los cinco grupos étnicos más numerosos conforman un 70% de la población de Kenia, mientras solo los Kalenjin suponen un 20%. Aunque los organismos internacionales y figuras locales han hecho continuos llamamientos a desvincular la cuestión étnica de los procesos electorales, la tentación está allí, aunque no tanto para los candidatos sino para los propios votantes.

Raila Odinga es de ascendencia Luo, mientras William Ruto procede de una familia Kalenjin. Aunque ambos candidatos han procurado salirse de la dinámica étnica que mancha gravemente el proceso democrático, muchos de los votantes de mayor edad todavía sienten un profundo sentimiento que les une a sus orígenes étnicos. Frente al temor de que Ruto obtenga la mayoría de votos Kalenjin, su opositor Odinga se ha autonombrado como el abanderado del voto nacional, sin importar el origen étnico de quienes le apoyen. Hechos estos que hacen que los expertos concuerden a la hora de señalar las elecciones de 2022 como aquellas con una menor repercusión étnica desde la independencia.

William Ruto en un debate electoral. FOTO: Daniel Irungu EFE

Sobre los jóvenes recae la responsabilidad del cambio, aunque no parecen tenerlo fácil. El problema queda reflejado en un estudio efectuado en 2018 por la Universidad de Nairobi. De los 500 estudiantes con edades comprendidas entre 18 y 35 años que fueron seleccionados para este estudio, un 97% se identificaba como keniata por encima de su grupo étnico, mientras un 47% declaró que su etnia tenía poca o ninguna relevancia en su vida diaria. Un 84% concordaron con que los grupos étnicos hacían más mal que bien a la democracia keniata, llegando muchos de ellos a afirmar que “el tribalismo nos está matando”. Y, pese a todo esto, todavía hubo un 40% de estudiantes que reconocieron la importancia de contar con un miembro de su grupo étnico en la cabeza del gobierno y un 38% que se quejó de sufrir desventajas a raíz de su etnicidad.

La economía

Una de las razones que permiten dejar de lado la cuestión étnica es la cuestión económica. Los keniatas reconocen que su país tiene problemas más importantes que remediar. Kenia está virtualmente asfixiada por sus deudas con China, su mayor acreedor, deudas que Kanyatta ha procurado pagar a partir de las exportaciones masivas al gigante asiático y la subida de impuestos, vendiendo a bajo precio para satisfacer a su lobo feroz y, a la larga, privando de jugosos ingresos a su economía. Aunque la deuda keniata oscila en torno al 67% del PIB (un volumen de deuda aparentemente aceptable) , la crisis turística originada por el coronavirus, el alto desempleo juvenil (20%) y las sequías que sufre el norte del país han dejado machacada la economía del país. Nueve millones de personas duermen esta noche bajo el umbral de la pobreza. Los economistas llevan advirtiendo que un año más con estas circunstancias puede terminar por precipitar a Kenia al abismo de la quiebra.

La campaña del candidato William Ruto orbita en torno a las frustraciones que ha generado la situación económica a los votantes. A su autonombramiento de “luchador” de la clase trabajadora se le añade un discurso que carga contra Odinga y Kenyatta (ambos miembros de importantes familias políticas en Kenia) y que le señala a él como una alternativa fresca frente a la clase dominante. Ruto ofrece inversión extranjera y “esperanza” frente al discurso más comedido de Odinga, que busca proseguir la política de impuestos iniciada por Kenyatta para garantizar el pago de la deuda y una progresiva financiación de las arcas públicas, siempre con vistas a fortalecer la figura del Estado en Kenia.