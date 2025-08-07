2.500 vecinos evacuados tras descubrirse en Frankfurt una bomba sin explotar de media tonelada originaria de la Segunda Guerra Mundial

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue localizada este mediodía en el barrio de Preungesheim, al noreste de Frankfurt. El hallazgo obligó a desalojar urgentemente a unos 2.500 residentes y a establecer un perímetro de seguridad de 300 metros alrededor del lugar.

El explosivo, de unos 500 kilos de peso y de fabricación estadounidense, fue descubierto hacia las 12 del mediodía en la calle Bilsteinweg. Según informaron las autoridades, se trata de una bomba de tipo SAP 1000 que, a pesar de haber permanecido enterrada durante décadas, conserva un espoleta trasera aún activa. Esta situación representa un peligro considerable, ya que podría detonarse si no se manipula con extremo cuidado.

Ante esta amenaza, los equipos de emergencia han iniciado una operación de desactivación que podría prolongarse varias horas. "El mecanismo de detonación debe ser extraído manualmente", explicó un portavoz del cuerpo de bomberos de la ciudad, quien subrayó que la intervención debía realizarse con máxima precisión para evitar una posible explosión. "Existe un riesgo real para la integridad física de las personas", advirtió.

La evacuación de la zona afectada se puso en marcha poco después del hallazgo. Agentes de policía y personal de protección civil recorrieron las viviendas dentro del área acordonada para asegurar que nadie permaneciera en el interior. "La operación está transcurriendo de forma ordenada y conforme a lo previsto", declaró un portavoz del servicio de bomberos de Frankfurt.

Por fortuna, tanto la clínica de traumatología cercana como la prisión de Frankfurt IV se encuentran fuera del radio de peligro, por lo que no ha sido necesario desalojarlas. En tanto no finalice la evacuación, los especialistas del equipo de desactivación de explosivos no podrán iniciar los trabajos para neutralizar la bomba. Las autoridades locales informaron que irán comunicando los avances a través de sus canales oficiales, incluyendo su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El tiempo estimado para completar la intervención es de al menos tres horas, aunque podría extenderse dependiendo de la complejidad de la operación. La idea inicial contemplaba una posible detonación controlada, pero finalmente se optó por una extracción manual del espoleta, lo que implica un procedimiento más delicado, pero menos destructivo.