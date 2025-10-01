263 agentes del orden y 23 civiles resultaron heridos durante las protestas de anoche en Marruecos

Al menos 263 agentes de las fuerzas del orden marroquíes y 23 civiles resultaron heridos de diversa gravedad, mientras unas 409 personas fueron detenidas por los disturbios que se produjeron anoche en al menos 17 provincias del país magrebí en el cuarto día de las protestas lideradas por jóvenes para exigir mayor justicia social, oportunidades de trabajo y reformas del sector de educación y sanidad. Las plataformas que están detrás de las protestas, como "generacuón Z 212" se han desmarcado de estas actuaciones violentas y han pedido que las protestas se desarrollen con métodos pacíficos.

El portavoz del Ministerio de Interior marroquí, Rachid Jalfi, señaló que uno de los civiles heridos necesitó seguimiento médico en Uchda y 142 vehículos de las fuerzas del orden y 20 coches particulares fueron destrozados e incendiados, informa Efe.

"Algunas de estas manifestaciones experimentaron una peligrosa escalada que atentó contra la seguridad y el orden públicos, al convertirse en concentraciones violentas en las que un grupo de personas utilizó armas blancas, cócteles molotov y piedras", explicó. Se trata de tácticas de "guerrilla urbana", lo que significaría que en las protestas intervienen grupos organizados al margen de los que expresaron su malestar en redes sociales, que, en ningún caso, hacían referencia al uso de estos sistemas.

El portavoz de Interior detalló que los manifestantes irrumpieron en varias administraciones, agencias bancarias y comercios "donde llevaron a cabo actos de saquero y vandalismo" en localidades como Ait Amira, Chtouka Ait Baha, Inezgan, Ait Melul, Agadir y Tiznit, todos en el sur del país, y en la localidad oriental de Uchda.

En Inezgan se produjo el mayor número de daños con 69 agentes del orden heridos, siete vehículos (de las fuerzas del orden y particulares) destrozados, y tres sucursales bancarias, una agencia de seguros, una farmacia y varios comercios vandalizados.

En Uchda, 51 agentes fueron heridos y 40 vehículos y dos comercios fueron damnificados. Mientras en Temara, al sur de Rabat, se reportaron 44 agentes heridos y daños en 47 vehículos de las fuerzas del orden y en 13 coches particulares.

Las protestas, que comenzaron de forma pacífica el pasado sábado en Rabat y otras grandes ciudades como Casablanca, Marrakech, Agadir y Tánger y que posteriormente se extendieron a zonas urbanas y rurales del país, derivaron la noche del martes en incidentes violentos, según recoge Efe.

Las protestas fueron prohibidas por las autoridades los pasados días y se saldaron con decenas de detenciones, pero la gran mayoría de los manifestantes fueron liberados tras ser escuchados e identificados.