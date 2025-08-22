52 heridos al volcar un autobús turístico al norte del estado de Nueva York

Un total de 52 personas resultaron heridas este viernes cuando el autobús turístico en que viajaban volcó en una carretera de Pembroke, al norte del estado de Nueva York, informaron las autoridades y medios locales. Así lo compartía EFE.

Personal de varias agencias públicas y helicópteros de varios condados cercanos fueron movilizados a la autopista New York State Thruway donde ocurrió el accidente, y los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, señalan los medios. La Policía del estado alertó al público a través de su cuenta en X que todos los carriles de la Interestatal 90 (que recorre varios estados) cerca de Pembroke fueron cerrados, por lo que se prevén extensos retrasos, y pidió buscar rutas alternas. "El personal de emergencia está en el lugar y se han solicitado ambulancias adicionales y apoyo médico", indicó la Policía.

Los bomberos continuaban sacando y rescatando pasajeros esta tarde y evaluando su condición, de acuerdo con un mensaje en X del Departamento de Bomberos del condado de Genesee, uno de los que respondió a la emergencia. La gobernadora Kathy Hochul fue informada del accidente y señaló que su equipo coordina estrechamente con la policía estatal y los funcionarios locales para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados. Se desconocen aún las causas del accidente y la condición de los heridos.

((Esta noticia está siendo ampliada))