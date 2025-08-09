90 euros al día por una sombrilla: el alza de precios aleja a los italianos de la playa

Los italianos están experimentando un cambio radical en su cultura veraniega, distanciándose de las playas privadas debido al aumento desmesurado en los precios de alquiler de tumbonas y sombrillas. En destinos populares como Gallipoli, en Puglia, los costos pueden alcanzar hasta 90 euros por día, provocando una disminución entre el 15% y 25% de asistencia durante junio y julio de 2025.

Históricamente, el ritual de alquilar espacios en la playa ha sido una tradición fundamental en las vacaciones italianas. Sin embargo, este año la temporada ha iniciado con una notable reducción de visitantes, evidenciando una transformación significativa en los patrones de consumo y ocio de las familias.

Las asociaciones de clubes de playa han documentado una caída importante en la afluencia de visitantes. Fabrizio Licordari, presidente de Assobalneari Italia, señala que esta tendencia responde directamente a la disminución del poder adquisitivo familiar, donde incluso con dos salarios, los ciudadanos luchan por cubrir sus necesidades básicas.

La organización de consumidores Altroconsumo ha revelado un incremento promedio del 17% en las tarifas de alquiler en los últimos cuatro años. En regiones como Lazio, dos tumbonas y un parasol pueden costar fácilmente 30 euros diarios, elevándose hasta 90 euros en destinos como Gallipoli.

Personalidades como el actor Alessandro Gassmann han amplificado el debate, cuestionando públicamente la sostenibilidad de estos precios. En su cuenta de Instagram, ha compartido una imagen de tumbonas vacías, sugiriendo que una reducción podría reactivar el sector. Maurizio Rustignoli, presidente de Fiba, argumenta que los informes sobre aumentos excesivos son engañosos. Sostiene que los precios incluyen servicios adicionales como seguridad y supervisión de salvavidas, intentando justificar el incremento.

La asociación de consumidores Codacons es más crítica, calificando la asistencia a resorts playeros como "una carga" para los ciudadanos e increpando a los propietarios de concesiones por su supuesta falta de empatía. Adicionalmente, un informe de Il Messaggero indica un desplazamiento significativo hacia destinos montañosos, especialmente los Dolomitas.