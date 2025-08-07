Accidente mortal en el Mississippi: un helicóptero se estrella contra una barcaza y deja al menos dos fallecidos

Un devastador accidente aéreo sacudió la mañana del jueves la tranquilidad habitual del río Mississippi, cuando un helicóptero colisionó violentamente contra una barcaza de carga, provocando una explosión de gran magnitud que dejó, hasta el momento, al menos dos personas fallecidas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11 a.m., en un tramo del Mississippi que marca la frontera entre los estados de Illinois y Missouri, EE UU, cerca de la ciudad de Alton. Testigos presenciales relatan momentos de pánico, con columnas de humo negro elevándose sobre el agua y llamas envolviendo la embarcación tras el impacto. Algunos trabajadores fluviales y residentes cercanos intentaron acercarse para prestar ayuda, pero fueron contenidos por las autoridades ante el riesgo de nuevas explosiones.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, la aeronave habría rozado o impactado líneas eléctricas antes de precipitarse sobre la barcaza, lo que habría desencadenado una explosión inmediata. El helicóptero, envuelto en llamas, cayó sin control sobre la embarcación, provocando una reacción en cadena que convirtió el lugar en una zona de alto riesgo. Equipos de bomberos, policía y personal médico se desplazaron rápidamente al lugar, estableciendo un perímetro de seguridad y comenzando las labores de rescate, contención del fuego y recopilación de evidencias.

La zona del impacto ha sido transformada en un escenario de análisis forense, donde expertos en accidentes aéreos y técnicos en seguridad fluvial trabajan contrarreloj para reconstruir la secuencia de eventos que llevaron a esta tragedia. Drones y embarcaciones especializadas han sido desplegados para inspeccionar los restos del helicóptero y la barcaza, mientras se recopilan testimonios de testigos y se revisan las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. El número exacto de víctimas aún no ha sido confirmado oficialmente.