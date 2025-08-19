La actividad de Putin en África no para: después de Mali, Burkina y Níger, el objetivo es ahora Angola y Chad

Putin no detiene sus actividades de influencia en África y después de haber propiciado tres golpes de estado militares en Mali, Níger y Burfina Faso, ha dirigido el largo brazo de sus servicios de inteligencia hacia Angola y

El pasado 7de agosto de 2025, dos ciudadanos rusos fueron arrestados en Luanda, capital de Angola , tras las violentas protestas provocadas por el aumento del precio del combustible. Se les acusa de asociación para delinquir, falsificación de documentos, terrorismo y financiación del terrorismo por reclutar y entrenar una red de desinformación y propaganda que presuntamente sirvió para incentivar y financiar las protestas.

Este caso arroja luz sobre los nuevos métodos de influencia de Rusia en el continente africano. Uno de los dos detenidos en Luanda es Lev Lakshtanov, quien parece ser quien lidera la operación, explica Carol Valade , periodista de RFI.

Lev Lakshtanov, de 64 años, es el fundador de Farol, una ONG de cooperación cultural con países de habla portuguesa, promovida por Rossotrudnichestvo, la agencia oficial rusa de diplomacia cultural fundada por Dmitri Medvédev . Esta organización supervisa la red de casas rusas y planeaba abrir una sucursal en Luanda este año. Lakshtanov residió en Brasil, cerró sus organizaciones y abandonó Rusia durante la movilización para la guerra en Ucrania. Posteriormente, viajó a los Emiratos Árabes Unidos, antes de reaparecer en Luanda.

Tras entrar con visa de turista, Lev Lakshtanov y su colega, Igor Racthin, se instalaron en el barrio de Gamek. Se presentaron como periodistas y contactaron con Buka Tanda, un joven rusohablante líder de UNITA, el principal partido de oposición de Angola, con el pretexto de filmar un documental y abrir un centro cultural. Tanda les presentó a su primo, periodista de la televisión pública.

Juntos, realizaron entrevistas pagadas con figuras políticas y una encuesta de opinión sobre la percepción de Rusia en Angola, antes de ser arrestados y acusados de estar detrás de las protestas contra el aumento de los precios del combustible.

La situación en Luanda es muy similar a los acontecimientos ocurridos hace casi un año en Chad. En septiembre de 2024, tres rusos y un bielorruso fueron arrestados por los servicios secretos en Yamena. Entre ellos se encontraban Maksim Shugaley y Samir Seyfan, dos figuras clave en las operaciones de influencia de Wagner en África. Se presentaron como inversores. Shugaley y Seyfan alquilaron un edificio, contactaron con políticos, buscaron información sobre la economía del país y comenzaron a construir una red de chadianos rusoparlantes.

Los otros dos miembros del cuarteto se presentaron como periodistas. Inicialmente, les prometieron financiación y formación a sus colegas chadianos. Pero rápidamente les pidieron que publicaran, a cambio de una tarifa, artículos a favor de Rusia. Fueron arrestados durante la inauguración de una casa rusa que habían organizado en nombre de Rossotrudnichestvo .

Estos dos casos, en Chad y Angola, revelan que las nuevas estrategias de influencia de Rusia en África " son ahora más discretas, pero más activas que nunca, y que se están ampliando y volviéndose más profesionales ", afirma Lou Osborn, del colectivo All Ayes on Wagner.

Estas estrategias se basan en la iniciativa "Iniciativa Africana", que acompaña al despliegue del África Corp , una entidad que reúne las antiguas estructuras militares de Wagner, controladas por el Kremlin. También se apoyan en una multitud de actores privados y consultores políticos anteriormente vinculados a la galaxia de Wagner o a los servicios secretos rusos; un grupo de expertos, en cierto modo, designado por los estados occidentales y la policía angoleña bajo el nombre de África Politología.