Acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza, en directo: liberación rehenes, reacciones y última hora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo histórico entre Israel y Hamás que marca un posible punto de inflexión en el conflicto de Gaza. Según el mandatario, ambas partes firmaron la primera fase de un plan de paz que contempla la liberación inmediata de todos los rehenes y el repliegue progresivo de las tropas israelíes hacia una línea acordada.

El pacto, mediado por Qatar, Egipto y Turquía, busca sentar las bases para una paz “sólida, permanente y duradera”, en palabras de Trump. Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que convocará este jueves a su gabinete para ratificar el acuerdo, destacando el papel de Washington en la negociación y calificando el día como “grande para Israel y para las familias de los rehenes”. La comunidad internacional observa con cautela este paso, que podría abrir una nueva etapa en la reconstrucción de Gaza y en las relaciones entre Israel y el mundo árabe.

Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza