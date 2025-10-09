Guerra en Gaza
Acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza, en directo: liberación rehenes, reacciones y última hora
Donald Trump ha anunciado un acuerdo histórico entre Israel y Hamás que marca un posible punto de inflexión en el conflicto de Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo histórico entre Israel y Hamás que marca un posible punto de inflexión en el conflicto de Gaza. Según el mandatario, ambas partes firmaron la primera fase de un plan de paz que contempla la liberación inmediata de todos los rehenes y el repliegue progresivo de las tropas israelíes hacia una línea acordada.
El pacto, mediado por Qatar, Egipto y Turquía, busca sentar las bases para una paz “sólida, permanente y duradera”, en palabras de Trump. Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que convocará este jueves a su gabinete para ratificar el acuerdo, destacando el papel de Washington en la negociación y calificando el día como “grande para Israel y para las familias de los rehenes”. La comunidad internacional observa con cautela este paso, que podría abrir una nueva etapa en la reconstrucción de Gaza y en las relaciones entre Israel y el mundo árabe.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza
Yolanda Díaz pide a la ONU una paz "real y justa" en Gaza
La Vicepresidenta del gobierno ha reconocido que el acuerdo entre Israel y Hamás que contempla un alto al fuego en Gaza es "el primer paso", pero ha pedido impulsar un proceso de paz "real y justo" a través de una conferencia internacional patrocinada por la ONU.
En un desayuno informativo celebrado hoy en Madrid, la líder de Sumar ha hecho referencia al plan de paz para Gaza, que han acordado firmar esta madrugada Israel y Hamas en Egipto, y ha comentado que el alto a fuego es "el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI".
La vicepresidenta ha hecho especial hincapié en la idea de que sea "el propio pueblo palestino sea quien decida su futuro" algo que de acuerdo con Díaz solo sucederá " con una conferencia internacional bajo el patrocinio de las Naciones Unidas".
El presidente palestino celebra el acuerdo de Gaza y espera que conduzca a una solución de dos Estados
El presidente palestino, Mahmud Abás, ha celebrado el acuerdo de Gaza y ha expresado su esperanza de que sea el preludio de una solución de dos Estados al conflicto de Gaza.
En su declaración elogió los esfuerzos realizados por Trump y todos los mediadores (Qatar, Egipto y Turquía) y expresó la disposición de la Autoridad Palestina a colaborar con ellos para garantizar el éxito del plan.
Además, Abbas reiteró que la soberanía sobre Gaza pertenece al Estado palestino y que la conexión entre la Cisjordania ocupada y el enclave debe lograrse mediante la aplicación de las leyes palestinas y la labor de las instituciones gubernamentales palestinas.
Netanyahu agradece los esfuerzos de su "gran aliado y amigo" el Presidente Donald Trump
El presidente Israelí ha publicado en sus redes sociales que la primera parte del plan de Trump ya ha sido aprobada y que los rehenes Israelíes regresaran a casa. El mandatario ha calificado este acuerdo como "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel".
Además, a transmitidos sus agradecimientos al presidente estadounidense, Donald Trump por su "liderazgo, su colaboración y su inquebrantable compromiso con la seguridad de Israel y la libertad de nuestros rehenes".
Feijóo celebra el acuerdo de Israel y Hamás
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebra la firma del acuerdo entre Israel y Hamás y afirma que el plan de paz de Donald Trump “ya empieza a rendir resultados”.
Israel critica a Macron por organizar una "reunión de paz" con gobiernos "hostiles"
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar ha acusado al presidente francés de intentar "desviar la atención de sus problemas internos" al convocar para este jueves una reunión para hablar del futuro de la Franja de Gaza con "gobiernos abiertamente hostiles como el de Sánchez".
Saar ha criticado en redes sociales a Macron por celebrar esta cita "en un momento tan sensible", que coincide con las negociaciones de paz en Egipto, y ha tachado de "superflua y perjudicial". "Esperamos que no comprometa las cruciales negociaciones para la liberación de los rehenes, como ya ha ocurrido en el pasado", añadió.
Reacciones en Israel y Gaza a los avances en el acuerdo de alto al fuego
Un acuerdo inicial de alto al fuego, negociado mediante la mediación de Donald Trump en Egipto, provocó ráfagas de disparos al aire en Gaza y escenas de llanto en Israel, con la esperanza de que permita la liberación de los rehenes este fin de semana.
Celebraciones en la Franja de Gaza tras la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás
La Franja de Gaza vive escenas de alegría y esperanza después de que Israel y Hamás firmaran la primera fase del plan de paz promovido por Estados Unidos. El acuerdo, anunciado por el presidente Donald Trump, contempla un alto el fuego inmediato y la liberación de rehenes. Miles de personas han salido a las calles para celebrar lo que muchos consideran el inicio de una nueva etapa tras meses de guerra.
48 encarcelados en Gaza, podrían ser liberados, según Trump, el lunes
El pacto, que corresponde a la primera etapa del plan impulsado por Estados Unidos y fue anunciado por el presidente Donald Trump, contempla un alto el fuego y la liberación de los 48 encarcelados retenidos en Gaza. Según explicó Trump, la liberación se llevará a cabo el lunes. Las autoridades israelíes calculan que alrededor de 20 de ellos continúan con vida.
Los rehenes israelíes podrían ser liberados este sábado
Los rehenes israelíes podrían ser liberados este sábado como parte del plan impulsado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. Según una fuente conocedora del acuerdo, el ejército israelí completará la primera fase de su retirada parcial del enclave en las 24 horas posteriores a la firma del pacto. La rúbrica está prevista para el jueves al mediodía, hora local (09:00 GMT), mientras que el gabinete de seguridad y el Gobierno de Israel se reunirán a las 17:00 (14:00 GMT) para evaluar los términos del acuerdo.
“Pedro Sánchez celebra el acuerdo entre Israel y Hamás y pide una paz ‘justa y duradera’”
Macron organiza una reunión paralela a las negociaciones en Egipto
El presidente de la república francesa, Emmanuel Macron ha organizado una reunión interministerial esta tarde con el objetivo de continuar " los esfuerzos diplomáticos franceses para poner fin a la guerra en Gaza y reabrir una perspectiva política". La comitiva contará con la presencia de España y el Secretario de Estado de EE.UU, Marco rubio.
A su vez, el mandatario francés se posiciona a favor del plan de Trump para alcanzar la paz en Gaza y pide que todas las partes respeten el acuerdo establecido.
Las familias de los rehenes en Gaza reciben el acuerdo con "emoción" y "preocupación"
"El gobierno israelí debe reunirse de inmediato para aprobar el acuerdo. Cualquier retraso podría tener graves consecuencias para los rehenes y los soldados", señalan.
Israel y Hamás sellan un pacto para liberar rehenes y detener la ofensiva en Gaza
Donald Trump ha confirmado que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para liberar a todos los rehenes y establecer el primer paso hacia un alto el fuego permanente. Netanyahu ha convocado a su gobierno para ratificar el pacto este jueves, mientras las capitales árabes reaccionan a lo que el presidente estadounidense calificó como “un día histórico para el mundo”.
“Trump anuncia un acuerdo histórico entre Israel y Hamás para poner fin al conflicto en Gaza”
Histórico giro en Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo de paz entre Israel y Hamás que prevé la liberación de todos los rehenes y el inicio del repliegue israelí en Gaza. El pacto, firmado en El Cairo con mediación de Egipto, Qatar y Turquía, abre una vía diplomática tras meses de conflicto y devastación en la Franja. En este minuto a minuto te contamos las reacciones, los detalles del acuerdo y los pasos que seguirán ambas partes.
