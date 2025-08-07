Adolescente desaparece arrastrado por el mar tras saltar sobre una colchoneta inflable y aparece muerto cuatro días después

Lo que comenzó como una tarde de juegos en el mar terminó en tragedia para una familia de origen sirio residente en Bélgica. El pasado sábado 3 de agosto, un menor de 13 años fue arrastrado por las fuertes corrientes marinas mientras jugaba con una colchoneta inflable junto a sus primos en una zona prohibida para el baño, en la localidad costera de Gravelines, al norte de Francia.

El grupo de niños, acompañado por dos adultos, se encontraba disfrutando de un día soleado en la playa, sin imaginar que la diversión se tornaría en desesperación. Pese a estar bajo supervisión, los menores se adentraron en aguas peligrosas, ignorando las señales de advertencia que indicaban la prohibición de bañarse en esa zona, conocida por sus corrientes impredecibles y su fondo irregular.

Según las autoridades locales, la colchoneta inflable habría volcado repentinamente, desestabilizando a los niños y dejándolos a merced del mar. Dos de ellos, de aproximadamente diez años, lograron ser rescatados por los servicios de emergencia, pero el primo mayor desapareció entre las olas.

La desaparición del menor desencadenó una operación de búsqueda a gran escala, coordinada por el Centro Regional Operativo de Vigilancia y Salvamento (CROSS) de Gris-Nez. Durante cuatro días, helicópteros de la Marina Nacional, drones, embarcaciones de rescate, bomberos, socorristas y voluntarios del SNSM recorrieron incansablemente la costa y el mar abierto, en un esfuerzo por localizar al niño.

Finalmente, el martes 7 de agosto, su cuerpo sin vida fue hallado en la playa de Huttes, a varios kilómetros del lugar del accidente.

Alain Boonefaes, teniente alcalde de Gravelines, lamentó el suceso y subrayó la peligrosidad de la zona, recordando que las corrientes marinas en ese tramo del litoral son especialmente traicioneras, incluso para nadadores experimentados.

Los ahogamientos, un problema creciente

La tragedia de Gravelines se suma a una preocupante tendencia en Europa. Solo en España, 302 personas han fallecido por ahogamiento en lo que va de 2025, entre ellas 23 menores, según datos oficiales. Se trata del año más mortífero registrado hasta la fecha.