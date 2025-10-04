El aeropuerto de Munich vuelve a cerrar esta noche tras detectarse de nuevo más drones

El aeropuerto de Múnich suspendió nuevamente sus operaciones este viernes por la noche tras varios avistamientos de drones no confirmados en las inmediaciones, según confirmó un portavoz a la agencia de noticias dpa. La actividad llevó a las autoridades a bloquear ambas pistas de vuelo a las 21:34 horas y a desviar decenas de aviones a otros puntos del país, incluida la ciudad de Stuttgart.

La medida se produce apenas un día después de que el tráfico aéreo se detuviera por un incidente similar, lo que supone la segunda interrupción total en menos de 24 horas. “Las operaciones permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso”, indicaron las autoridades aeroportuarias, que subrayaron que por ahora no hay evidencia concreta de que los drones representen una amenaza directa.

El aeropuerto de Múnich, uno de los mayores de Europa en tráfico internacional, se ha convertido en el epicentro de una creciente preocupación en torno a la seguridad aérea ante la aparición de drones en zonas sensibles. El incidente ha afectado tanto a los vuelos nacionales como internacionales, provocando retrasos generalizados y reprogramaciones en toda la red de Lufthansa.

Posible relación con una instalación militar cercana

Horas antes del cierre del aeropuerto, la Bundeswehr confirmó el avistamiento de un dron sobre una instalación militar en la ciudad de Erding, situada unos 40 kilómetros al noreste de Múnich. La base, que en la actualidad alberga un laboratorio de desarrollo de drones, activó sus protocolos de seguridad, aunque por el momento no se ha confirmado si ambos incidentes están relacionados.

Un portavoz del Ejército aseguró que los vuelos de drones sobre instalaciones militares son tomados “muy en serio” y que existen medidas de protección adaptadas a cada ubicación, aunque la seguridad fuera de sus perímetros compete a la policía local. Las autoridades recalcaron que la investigación está en curso y que se analizan posibles vínculos entre los avistamientos del aeropuerto y los de la base militar.