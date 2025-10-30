Acceso

Afganistán y Pakistán acuerdan seguir dialogando y evitan el final de la tregua

El principal portavoz talibán aseguró en un comunicado que Kabul había abordado el proceso "con honestidad y seriedad"

El Gobierno talibán confirmó este viernes la "conclusión" de la ronda de negociaciones que sostienen con Pakistán en Estambul, que había colapsado esta semana, y que terminó con un acuerdo para "continuar discutiendo los asuntos pendientes en futuras sesiones", según los fundamentalistas afganos.

"El Emirato Islámico de Afganistán ha creído en la diplomacia y el diálogo desde el principio", dijo el principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, en un comunicado en la red social X en el que aseguró que Kabul había abordado el proceso "con honestidad y seriedad", según recoge EFE.

