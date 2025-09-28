Un hombre se desploma y muere repentinamente mientras bailaba con su esposa en su boda: "Estaba entusiasmado por su futuro"

Un trágico suceso interrumpió una ceremonia de boda en la ciudad de Asuán, Egipto, cuando Ashraf Abu Hakam, el novio, colapsó repentinamente mientras bailaba con su esposa. El evento, que debía ser una celebración de amor y unión, se transformó en una escena de conmoción y dolor ante la atónita mirada de los invitados, según informaron The US Suny elDaily Mail.

El incidente ocurrió durante una presentación de la danza sa'idi, una expresión folclórica típica del sur de Egipto que suele formar parte de las festividades nupciales. Hakam, vestido con atuendo tradicional y portando el característico bastón de la danza, se encontraba en medio de la pista cuando perdió el conocimiento de forma súbita. Testigos relataron que el joven se desplomó sin previo aviso, generando momentos de pánico entre los asistentes.

Videos difundidos en redes sociales y medios locales muestran el instante exacto en que Hakam cae al suelo, mientras los presentes intentan auxiliarlo. Algunos invitados realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Poco después, se confirmó que el novio había sufrido una parada cardíaca fulminante. Un amigo lo recordó en las redes sociales como una persona “llena de vida” y “entusiasmada por su futuro”, según Gulf News.

La danza sa'idi, que se caracteriza por movimientos vigorosos y el uso de un bastón decorativo, no mostró relación directa con el desenlace fatal. Según reportes preliminares, no existe evidencia de que el accesorio haya contribuido al colapso. Pese a que los medios han subrayado que la causa del fallecimiento fue de origen cardíaco, aún no se han emitido informes médicos oficiales.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias y forenses no han publicado declaraciones que esclarezcan las circunstancias médicas exactas del fallecimiento. Se espera que en los próximos días se realicen exámenes más detallados que permitan comprender mejor lo ocurrido. La familia del fallecido ha solicitado respeto y privacidad mientras se desarrollan las investigaciones.