Muere un millonario estadounidense tras ser embestido por el búfalo de tonelada y media que estaba intentando cazar

El trágico episodio ocurrió en la concesión de caza de Bambisana durante una expedición del prestigioso grupo Coenraad Vermaak Safaris. Watkins, reconocido comerciante de ranchos cuya pasión cinegética inundaba sus redes sociales, sufrió un destino irónico: la bestia que perseguía como trofeo lo embistió a 56 km/h en un ataque fulminante.

El ataque relámpago del "asesino legendario"

El búfalo cafre, catalogado entre los "cinco grandes" más peligrosos de África por su impredecibilidad, cargó contra Watkins sin concederle tiempo de reacción. Apodado "La Muerte Negra" tras cobrarse vidas humanas anteriores, el ejemplar de 1.300 kilos confirmó su letal reputación. Testigos relataron cómo el animal emergió de la maleza en segundos, derribando al cazador con una cornada devastadora que causó heridas mortales antes de que su equipo pudiera reaccionar. La operación, planificada meticulosamente como todas sus expediciones, se convirtió en una trampa mortal en instantes.

Mientras ocurría la tragedia, su hija Savannah (16 años) y su exesposa Courtney aguardaban en el lodge, ajenas al desenlace que trastornaría sus vidas. Un amigo cercano del magnate texano subrayó su devoción familiar: "Savannah era su universo; cada cacería terminaba con historias para ella". Las redes sociales de Watkins, repletas de fotografías con trofeos y dedicatorias a su hija, son ahora testimonio mudo de una pasión truncada.

Los búfalos causan más muertes de cazadores que los leones en África, con 200 ataques anuales documentados por autoridades sudafricanas debido a su temperamento explosivo al sentirse acorralados.

Como advierte un guía de Bambisana, "Ni la experiencia ni la fortuna te protegen cuando la naturaleza reclama su deuda". La sombra de "La Muerte Negra" planea ahora como advertencia sobre los safaris de alto riesgo.