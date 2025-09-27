Mueren 18 personas tras el derrumbe de una mina en Nigeria: decenas de personas continúan desaparecidas

Al menos 18 personas han muerto y decenas más continúan desaparecidas tras el colapso de una mina ilegal en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, según reportes de fuentes locales y de la agencia AFP. El derrumbe ocurrió el este jueves en la mina ubicada cerca de la aldea de Kadauri, en el distrito de Maru, después de fuertes lluvias que debilitaron el terreno.

Testigos relatan que una gran roca cayó sobre el pozo minero mientras varios mineros trabajaban. Entre los heridos, se rescataron cinco personas, que presentan diferentes grados de lesiones. Unas doce personas más siguen atrapadas, y sus familias temen lo peor dado el lento progreso de los rescates, que se realizan con herramientas rudimentarias.

Uno de los rescatistas, Sani Lawwali, explicó que el trabajo ha sido difícil: “El proceso es lento y laborioso, usamos nuestras manos desnudas para hacer huecos bajo la roca para poder acceder al interior del pozo.” Otro vecino, Zayyanu Ibrahim, dijo que “docenas de mineros estaban trabajando bajo tierra mientras llovía fuerte”, y cuando la roca cedió, todo colapsó.

Abubakar Nabube, mandatario local, confirmó los 18 fallecidos y señaló que 15 de los muertos provenían de las aldeas cercanas de Maikwanugga y Damaga. Las operaciones de búsqueda piden asistencia urgente de maquinarias pesadas; los trabajadores han solicitado que una pala mecánica del sitio de construcción más cercano sea puesta a disposición para facilitar el rescate, pero aún no han obtenido respuesta.

El estado de Zamfara es conocido por su minería artesanal de oro, en muchos casos sin regulación ni medidas de seguridad adecuadas. Incidentes como este no son aislados en la zona, debido al tipo de explotación informal y las condiciones climáticas , ya que la temporada de lluvias suele aumentar el riesgo de derrumbes.