Un agente de la brigada de menores francesa será juzgado en Filipinas por abuso infantil

Un ex agente de la brigada de protección de menores de Marsella, de 46 años, será juzgado por graves delitos sexuales cometidos contra dos niños en Manila, Filipinas. Los menores, hermanos de 12 y 15 años, denunciaron haber sido víctimas de abusos por parte de quien se presentaba como un trabajador humanitario.

La investigación se originó cuando la directora de un centro de acogida detectó mensajes inapropiados enviados por el policía a una joven de 17 años que había sido previamente víctima de violaciones. Sus compañeros lo describían como una persona aparentemente amable pero con comportamientos sospechosos.

El análisis de sus dispositivos fortalece la acusación

En junio de 2021, las autoridades realizaron un registro en el domicilio del ex policía, donde incautaron aproximadamente 3,000 imágenes y videos de contenido pornográfico. Los registros electrónicos revelaron búsquedas específicas relacionadas con menores, lo que hizo crecer las sospechas policiales. Posteriormente, la pista condujo a Filipinas, donde el ex policía viajaba con frecuencia y ejercía como responsable de una asociación humanitaria centrada en la protección de niños de la calle.

Los niños, que sobrevivían en las calles de la capital filipina, identificaron al exagente como un "turista americano" que abusó de ellos por algunas pequeñas sumas de dinero. Sus testimonios fueron corroborados por un diario personal del acusado que documentaba crudamente sus agresiones sexuales.

El proceso judicial se prolongará durante varios días y estará marcado por la ausencia de las víctimas, que permanecen en Filipinas. Cinco asociaciones de defensa de la infancia se han constituido como parte civil, subrayando la gravedad de los hechos y la contradicción que supone que un agente de la brigada de menores, encargado de proteger a los más vulnerables, se encuentre ahora en el banquillo de los acusados.