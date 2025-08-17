Una agrupación de abogados se ofrece a prestar atención gratuita a las víctimas de los incendios forestales en Portugal

La "Ordem dos Advogados" (OA) ha creado una "Bolsa de Abogados Voluntarios" para ofrecer asesoramiento jurídico gratuito a ciudadanos y empresas damnificados por los incendios forestales. El director de la agrupación, João Massano anunció este domingo la iniciativa, subrayando que "en la hora en que todo ardió, no podemos dejar que se apague también el derecho de las personas a la Justicia". Massano enfatizó que la abogacía portuguesa "no es solo una profesión, sino una misión de servicio público" ante las "pérdidas inaceptables" de comunidades enteras.

Tipos de asistencia legal

El apoyo incluye asesoramiento sobre derechos y obligaciones tras los daños, asistencia en trámites de indemnización, gestión con aseguradoras y entidades públicas, y orientación para acceder a medidas gubernamentales. La OA destacó que este acompañamiento personalizado es "un instrumento esencial" frente a la "vulnerabilidad extraordinaria" de las víctimas, cuyas pérdidas "trascienden lo material" e implican "limitaciones en derechos fundamentales".

La organización manifestó su "disponibilidad total" para colaborar con autoridades públicas, asegurando que "ningún ciudadano o empresa quedará sin asistencia jurídica cualificada". Esta medida complementa los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil portuguesa, alineándose con el reciente régimen estructural de apoyo a daños por incendios anunciado por el ejecutivo luso.