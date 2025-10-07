La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, en estado crítico tras ser apuñalada

La alcaldesa de la localidad alemana de Herdecke, Iris Stalzer, se encuentra en estado crítico tras ser hallada este martes en su vivienda con varias heridas de arma blanca, por lo que ha tenido que ser trasladada de urgencia a un hospital de la ciudad, situada en el oeste del país. Stalzer, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), presenta graves heridas que "ponen su vida en peligro", según han explicado las fuerzas de seguridad, que se encuentran recabando pruebas en el domicilio, informa Europa Press.

La alcaldesa de la localidad, que se encuentra cerca de Dortmund, había jurado el cargo recientemente tras ganar las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, que tuvieron lugar el pasado 14 de septiembre.

El canciller del país, Friedrich Merz, ha lamentado el "crimen atroz de Herdecke" y ha dicho "temer por la vida" de la alcaldesa. "Esperamos que consiga recuperarse por completo", ha aseverado en un mensaje difundido a través de redes sociales en el que ha trasladado su apoyo a "sus familiares y seres queridos".

El secretario general del Grupo Parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD), Matthias Miersch, expresó su profunda consternación por la agresión, aunque dijo no tener detalles sobre los motivos del ataque.

Stalzer, de 57 años, fue hallada gravemente herida por su hijo en su apartamento, a donde se arrastró con varias lesiones de arma en abdomen y espalda, precisó el diario 'Bild', que agrega que los médicos de urgencias están luchando por su vida, informa Efe.

La propia política le comunicó a su hijo que varios hombres la habían atacado en la calle. La edición digital del semanario 'Focus' habla de 13 heridas por arma blanca en abdomen y espalda.

Aún no está claro si la agresión tiene un trasfondo político, aunque tampoco se descartan motivos personales.

En declaraciones a 'Focus', el SPDP de Herdecke, ciudad de 22.500 habitantes en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país, dijo no tener constancia de amenazas recientes contra la alcaldesa.

Stalzer, casada y con dos hijos adolescentes, acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 al imponerse con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.

Por el momento, la policía sólo ha confirmado un operativo en el lugar.