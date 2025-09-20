Un aliado de Trump rompe los esquemas y dice que EE UU "lamentará" haber cancelado el show de Kimmel

Ted Cruz, uno de los aliados más influyentes del presidente Donald Trump, ha roto filas con la Casa Blanca al criticar la suspensión del programa de Jimmy Kimmel tras sus burlas a la reacción conservadora al asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

En su pódcast Verdict with Ted Cruz, el senador ha lanzado una advertencia: “Cuando se unan para silenciar a todos los conservadores de Estados Unidos, lo lamentaremos”, ha dicho, tachando la decisión de “agradecida” hoy pero potencialmente letal para el discurso de su propio partido mañana.

El conflicto estalló cuando ABC, propiedad de Disney, retiró indefinidamente del aire el show nocturno tras la presión de la derecha y tras las palabras del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, que insinuó represalias contra las filiales de la cadena. Cruz, pese a su cercanía con Trump, ha rechazado esa vía: comparó la actitud de Carr con “un mafioso que entra a un bar y amenaza con quemarlo si no le gusta lo que se dice dentro”.

La respuesta de Trump y la fractura conservadora

El republicano matizó que Kimmel “mintió” sobre la familia Kirk y sobre el propio Trump, pero defendió que el remedio no es la censura, sino una demanda por difamación.

Su postura ha encontrado apoyo en medios tradicionalmente afines al GOP, como The Wall Street Journal y Free Press, que publicaron editoriales rechazando la suspensión del programa. La grieta se hizo aún más visible cuando Trump respondió desde la Oficina Oval: “Cuando el 97 % de las noticias sobre una persona son negativas, ya no se trata de libertad de expresión”, dijo, calificando a Carr como un “gran patriota” y ratificando la ofensiva contra Kimmel.