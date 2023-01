Juan Guaidó: «Pusimos a Venezuela en el mapa geopolítico»

Juan Guaidó no ha dejado de tener una intensa agenda de reuniones políticas después de haber dejado de ejercer como presidente encargado de Venezuela, la posición que le confirió la Asamblea Nacional electa en 2015 y dominada por opositores al considerar como fraudulenta la reelección del chavista Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2018. El dirigente opositor estuvo en ese cargo durante cuatro años completos, contando con el reconocimiento internacional de Estados Unidos y varios gobiernos. Comenzaron siendo 64 y al final del camino desde la propia oposición se hablaba de cuatro países nada más. Guaidó no precisa el número, pero sí admite que ocurrió una variación. «El número iba mutando».

La discusión sobre la utilidad de ese gobierno interino, de hecho, termina discurriendo en términos de la comunidad internacional. Por una parte, considerando que «la mayor sanción [para Maduro] era el desconocimiento, señalarlo como un dictador. El interinato fue algo inédito y complejo, muy audaz en el mundo entero. Una herramienta para tener una silla en la OEA [Organización de Estados Americanos], en el Banco interamericano de Desarrollo, para frenar a la dictadura de robar dinero de fondos protegidos, para que fuesen señalados por violaciones a derechos humanos, para hacer presión diplomática».

Desde su despacho en Caracas, Juan Guaidó lamenta que presidentes como Alberto Fernández de Argentina y Gustavo Petro de Colombia relativicen a la dictadura venezolana, y ha criticado que España haya nombrado embajador en Caracas, efectivamente reconociendo a Maudro al frente del Ejecutivo venezolano. Pero especialmente lamenta que la oposición haya eliminado el interinato y, por tanto, dado «este salto al vacío que deben interpretar los países aliados que nos quieren seguir acompañando».

La mayoría opositora en el Parlamento que ha extendido su vigencia al considerarse como la única institución legítima del país caribeño cesó la presidencia encargada el pasado 5 de enero, y anunció que designará una comisión para la protección de activos en el exterior que se encargará de los recursos venezolanos a los cuales Maduro no tiene acceso, principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Portugal.

Pero Guaidó insiste en que esa figura es inconstitucional, y reclama coherencia. «Si decimos que el gobierno interino no logró el objetivo principal para el cual fue diseñado, y estoy de acuerdo con eso, que era lograr la elección libre y justa para salir de la dictadura, ¿podemos decir eso del Parlamento nacional que tiene siete años y ya vamos para ocho de resistencia democrática? La respuesta es obvia, pero ¿por eso disolveríamos el Parlamento nacional? Por Dios, no entreguemos la herramienta de lucha, defendámosla».

Como presidente encargado, Guaidó cree que «pusimos al país en el mapa geopolítico, en el mapa de prioridades del mundo. Le dimos relevancia a nuetros migrantes y refugiados, a la emergencia humanitaria compleja, y eso llevó a movilizar recursos a través de las agencias multilaterales, a que se revalidaran los títulos de los migrantes, a extender pasaportes». Y después repasa la acción social, como el programa Héroes de la Salud, que entregó dinero como apoyo a personal médico y de enfermería al comienzo de la pandemia de coronavirus en 2020.

¿De qué se arrepiente, qué hizo mal?

Estamos en profundo proceso de reflexión, de revisión, de qué hicimos bien, qué hubiésemos hecho mejor, y qué no debemos repetir. Por ejemplo, la ley del Estatuto de Transición, que sirvió para ponerle una suerte de camisa de fuerza al presidente y hacía muy lenta la toma de decisiones, porque todo debía ser aprobado por la Asamblea Nacional.

¿La presidencia encargada debía separarse de la Asamblea Nacional?

Eso fue parte de lo que evaluamos en el mismísimo año 2019, pero no gozó del respaldo mayoritario.

Separar la presidencia encargada de la Asamblea Nacional la hubiese hecho perenne, porque ninguna votación de diputados la hubiese podido eliminar, ¿no?

Se dice que se eliminó el gobierno interino, pero se mantiene todo el gobierno interino, las juntas del BCV, una Junta Administradora del Gasto. Es decir, lo que en la práctica se hizo de manera inconstitucional fue eliminar la figura del presidente encargado porque trasladaron las competencias a una comisión supuestamente ejecutiva.

¿Ha hablado con Dinorah Figuera, quien lo sustituyó como presidenta del Parlamento en resistencia?

No he recibido hasta ahora una llamada de Dinorah. Trataré de comunicarme con ella los próximos días para, de alguna manera, ponerme a la orden, pero también para dejar muy marcado lo que ha sido mi petición y mi lucha: la defensa de la Constitución y que no puede quedar vacío el artículo 233 (que habla sobre una presidencia encargada por 30 días en caso de ausencia absoluta de presidente electo hasta llegar a nuevas elecciones).

Ahora que no es presidente encargado reconocido por Estados Unidos, ¿es más vulnerable a ser perseguido y encarcelado por el régimen chavista?

Eso le preocupa principalmente a mi familia. Pero sería una paradoja porque sería el reconocimiento de la dictadura a la existencia del gobierno encargado, y al pánico y el miedo que le tiene a Estados Unidos. Ciertamente, estamos en riesgo, siempre lo hemos estado. Nosotros lo sopesamos, lo asumimos y seguimos enfrentando al régimen de Nicolás Maduro.

¿Cómo vivió el paso de movilizar a multitudes a ver mermado el apoyo popular, que se dice comenzó después del 30 de abril de 2019 con el fallido levantamiento militar contra el régimen chavista?

Lo del 30-A es otra famosa falacia, sembrada por algunos intereses políticos partidistas, porque la gira por Davos, España, Estados Unidos y Canadá fue en febrero del 2020. Es decir, casi un año después. Nunca olvidaré lo que pasó esa vez en la plaza Sol de Madrid. La última gran manifestación que hicimos fue el 10 de marzo del 2020. Una semana después vino el encierro total por la covid. Esa variable, la pandemia, no la podemos descartar. Lo que nos llevó a no continuar en un proceso muy intenso de acompañamiento de la gente en la calle fue la pandemia, no la falta de apoyo. Yo creo que hay que reconectar con ese sentimiento que está ahí latente.

Rendir cuentas

Al interinato se le ha señalado de haber caído en la opacidad, de no haber sancionado los escándalos de corrupción que se ventilaron, de no haber sido trasparente. Incluso hubo voces que señalaron a Guaidó de no presentar a tiempo las rendiciones de cuentas en 2020 y 2021 del manejo de los recursos públicos en el exterior.

Él defiende «que hemos hecho todo lo posible por ser transparentes, estando en dictadura. En la página del Banco Central están las partidas aprobadas, los créditos transferidos, está tipificado cada uno de los montos. Algunos quieren nombres y apellidos, pero ahí sí es una locura estando en dictadura, porque habría una persecución. Hemos rendido cuentas, pero también ha habido mucho de propaganda y pocos espacios de información y comunicación».

Guaidó recuerda que denunció el escándalo de corrupción en la empresa venezolana Monómenos en Colombia –que ya volvió a manos de Maduro– «y directamente ordené la investigación. Respaldé la responsabilidad política de la gerencia y promulgué un decreto para hacer auditorías independientes y remover por completo a la directiva, que luego fue rechazado por la Asamblea Nacional. El Parlamento me bloqueó la remoción de algo tan sencillo como una junta directiva y ahora se pretende señalar con el dedo».

Guaidó debe preparar su última rendición de cuentas como presidente de la Asamblea Nacional surgida de la urnas en 2015 antes del 18 de febrero de 2023.

Ahora sus acciones están enfocadas en lograr unas primarias para elegir al candidato único de la oposición que enfrentará al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024, incluso antes de confirmarse como el abanderado de su partido.

«No me gustaría que la próxima víctima de los mismos tres partidos que han tomado decisiones los últimos 20 años sea la primaria. El próximo paso para mí es pedir un cronograma, ayudar con toda mi fuerza a que se den, y evaluar pertinentemente mi participacion o no en ese proceso», asegura asomando las dificultades para concretar la cita en medio de una oposición venezolana cada vez más dividida y fraccionada.

¿Se puede reconstruir la unidad opositora que hoy parece tan rota?

Yo creo que esa unidad no da más, y hay que trascenderla. Lo que no puede quedar aislado es el objetivo. En el corto plazo eso significa ir a primarias, pero no se puede recargar en el ciudadano la responsabilidad de reconstruir la unidad, sino que hay que tener audacia y pasar un proceso de sana reflexión. Yo hago un llamado aquí: basta de señalar y hasta de buscar culpables, vamos a asumir responsabilidades. Luego de 20 años, ¿quién asume responsabilidad por la conducción de la oposición? Yo voy a rendir cuentas por cuatro años y voy a asumir mis responsabilidades, pero ¿dónde carajo está la rendición de cuentas de la conducción de los últimos 20 años?