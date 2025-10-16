Atacan con drones equipados con explosivos varios edificios judiciales en México

La noche del miércoles, un ataque con drones cargados de explosivos impactó las oficinas de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana, Baja California. El incidente, confirmado por autoridades locales, no dejó heridos, pero provocó daños materiales y una fuerte movilización de fuerzas de seguridad.

Según reportes deLa Jornada y Debate, los drones sobrevolaron el inmueble y lanzaron artefactos explosivos que detonaron en el perímetro del edificio. Testigos también señalaron un tiroteo en las inmediaciones, lo que activó los protocolos de emergencia. La zona fue acordonada por elementos de la Fuerza Estatal, la policía municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, recomendando evitar la zona de Playas de Tijuana y extremar precauciones. “Estamos monitoreando la situación y en contacto con autoridades locales”, indicó el comunicado oficial.

Este ataque se suma a una serie de agresiones recientes contra instalaciones judiciales en Baja California. En septiembre, se registraron atentados similares en Ensenada y otras zonas de Tijuana, con patrullas incendiadas y daños a edificios públicos. Las autoridades no han confirmado si existe un patrón coordinado detrás de estos hechos, aunque se investiga la posible participación de grupos del crimen organizado.

La Fiscalía estatal ha iniciado una investigación para identificar a los responsables del ataque. Fuentes oficiales han señalado que se analizarán grabaciones de seguridad y restos de los drones utilizados. Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni reivindicación del atentado.

Expertos en seguridad advierten que el uso de drones para ataques directos representa una escalada preocupante en las tácticas delictivas. “Este tipo de agresiones vulnera no solo la infraestructura judicial, sino también la percepción de control institucional”, señaló el analista Adolfo Torres en Tribuna de México.