Donald Trump retira la protección del servicio secreto a Kamala Harris

Un funcionario de la Casa Blanca ha informado de la retirada de la protección a Kamala Harris, primera mujer en llegar a la vicepresidencia del país y competidora demócrata por llegar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024.

Lo que ha hecho la administración Trump es revocar una extensión, aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio.

Aunque ha mantenido un perfil bajo desde que perdió las elecciones, Kamala Harris tiene programada una gira en los próximos meses para promocionar un libro, titulado "107 días", sobre su breve y fallida campaña electoral. El texto, publicado por Simon & Schuster, será lanzado el 23 de septiembre en Estados Unidos.