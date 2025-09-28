Encuentran muerto un polizón en el tren de aterrizaje de un avión que aterrizó en EE UU procedente de Europa

Un polizón fue encontrado muerto en el compartimento del tren de aterrizaje de una aeronave de American Airlines tras aterrizar en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, EE UU. El hallazgo se produjo durante una inspección rutinaria de mantenimiento, luego de que el avión completara un vuelo procedente de Europa según ha informado el diario The Sun.

Agentes del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg certificaron el fallecimiento en el lugar, sin revelar por el momento detalles sobre la identidad del individuo ni las causas exactas de la muerte. La investigación permanece abierta y las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos poniendo a disposición varios números de teléfono para compartir cualquier tipo de información. Un portavoz de American Airlines confirmó que la compañía está colaborando plenamente con las fuerzas de seguridad en el desarrollo de la investigación.

El descubrimiento del cuerpo en el tren de aterrizaje pone de demuestra los riesgos que implica viajar de forma clandestina en las partes externas de una aeronave debido a las duras condiciones a las que están que están sometidas. Estas zonas son expuestas a temperaturas extremadamente bajas y a niveles de presión incompatibles con la supervivencia humana, especialmente durante vuelos internacionales de larga duración.

Las autoridades mantienen reserva sobre los detalles específicos del caso. La ausencia de pertenencias o documentos personales ha dificultado la identificación del fallecido. Se prevé que los análisis forenses y las entrevistas que los investigadores consideren pertinentes aporten mayor claridad en los próximos días.

Como antecedente, se recuerda el caso de Svetlana Dali, una mujer rusa de 57 años que logró abordar sin autorización un vuelo de Delta entre Nueva York y París el año anterior. En aquella ocasión, fue descubierta por una auxiliar de vuelo en el baño de la aeronave y posteriormente deportada a Estados Unidos.