Gustavo Petro acusa a Washington de violar el espacio marítimo colombiano y matar a un pescador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado públicamente a Estados Unidos de haber violado el espacio marítimo colombiano en el Caribe y de haber causado la muerte de un pescador local durante una operación naval. El incidente ocurrió el jueves por la noche cerca del archipiélago de San Andrés, cuando una embarcación de la Armada estadounidense habría colisionado con un bote de pesca artesanal. Petro calificó el hecho como “una agresión inaceptable” y exigió explicaciones inmediatas a Washington.

Durante una comparecencia en la Casa de Nariño, el mandatario colombiano afirmó que “ningún país, por poderoso que sea, puede actuar impunemente en aguas que no le pertenecen”. Añadió que su gobierno ha solicitado una reunión urgente con representantes del Departamento de Estado y que se ha convocado al embajador estadounidense en Bogotá para dar explicaciones. El Ministerio de Defensa colombiano ha iniciado una investigación conjunta con la Armada Nacional para esclarecer los hechos.

El archipiélago de San Andrés y Providencia, situado a más de 700 kilómetros del continente, ha sido históricamente objeto de disputas territoriales entre Colombia y Nicaragua. Según France 24, la presencia de fuerzas extranjeras en esa zona ha generado tensiones diplomáticas en el pasado, especialmente en relación con patrullajes no autorizados y ejercicios militares. La zona es considerada estratégica por su proximidad a rutas marítimas comerciales y por su biodiversidad marina.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. Según el medio colombiano El Tiempo, fuentes diplomáticas en Bogotá han confirmado que se está recopilando información sobre la operación naval en cuestión, pero no han confirmado ni desmentido la implicación directa de unidades estadounidenses en la colisión. La embajada ha expresado su “disposición a cooperar plenamente con las autoridades colombianas”.

El presidente Petro ha indicado que, de no recibir una respuesta satisfactoria, Colombia podría llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno colombiano considera que el incidente no solo representa una violación territorial, sino también una vulneración del derecho a la vida y la seguridad de sus ciudadanos.