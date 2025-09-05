Joe Biden, expresidente de EE UU, se opera para tratar sus lesiones de cáncer de piel

La portavoz del gabinete de Joe Biden, Kelly Scully, confirmó este jueves 4 de septiembre que el expresidente de Estados Unidos fue intervenido quirúrgicamente para extirparle lesiones de cáncer de piel. La información se hizo pública después de que el tabloide Inside Edition difundiera un video donde Biden aparecía con una visible cicatriz en la frente, grabado mientras salía de una iglesia en Delaware.

Un procedimiento especializado

Según explicó Scully, Biden se sometió específicamente a una cirugía de Mohs, una técnica que consiste en eliminar capas de piel de forma progresiva hasta eliminar completamente todo rastro de células cancerígenas. Este no es el primer episodio de cáncer de piel que enfrenta el exmandatario, ya que hace dos años, durante su presidencia, le fue extirpada una lesión similar en el pecho.

La salud de Biden ha estado en el ojo público tras diagnosticársele en marzo una forma agresiva de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos. El propio exmandatario se refirió entonces a la enfermedad afirmando que "el cáncer nos afecta a todos" y que esta experiencia hace a las personas "más fuertes". La familia Biden tiene una relación profundamente personal con esta enfermedad, tras perder a su hijo Beau por un tumor cerebral y haber vivido la extirpación de dos lesiones cancerígenas en la primera dama, Jill Biden.