Una jueza ordena investigar al expresidente de Guatemala Jimmy Morales por la muerte de 41 niñas en un incendio

La jueza Ingrid Cifuentes, perteneciente al Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, ha ordenado a la Fiscalía de Guatemala que se investigue al expresidente guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020) para determinar su posible responsabilidad en la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal que tuvo lugar en 2017. También ha requerido que se investigue a Carlos Beltetón, exasesor presidencial.

El requerimiento ha tenido lugar durante el transcurso del juicio que se ha llevado a cabo por los hechos ocurridos en 2017 y en le que se ha condenado a seis exfuncionarios a penas que oscilan entre los 6 y los 25 años de cárcel.

Entre los acusados se encuentran Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social, y Santos Torres, exdirector del centro, ambos condenados a 25 años de prisión; Brenda Chamán, exjefa del departamento de Protección Especial contra el Maltrato, condenada a 17 años; Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la Policía Nacional Civil (PNC), condenada a 13 años; Luis Pérez Borja, exsubcomisiario de la PNC, condenado a 11 años; y Gloria Castro, exdefensora de la niñez de la Procuraduría, condenada a 6 años.

Las víctimas perdieron la vida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Las niñas incendiaron colchonetas en una habitación cerrada con llave tras haber intentado fugarse el día anterior, en protesta por supuestos maltratos y explotación sexual. El incendio se extendió rápidamente y, al estar la puerta cerrada con llave, no pudieron escapar.