El juicio de Bolsonaro por intento de golpe de Estado ya tiene fecha

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) iniciará el juicio contra Jair Bolsonaro el próximo 2 de septiembre por presunta tentativa de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 contra Lula da Silva. Cristiano Zanin, presidente de la primera sección del STF, estableció que las audiencias se extenderán hasta el 12 de septiembre, juzgando al exmandatario y a siete colaboradores por intentar una "mantención autoritaria en el poder". La defensa de Bolsonaro presentó un escrito de 197 páginas solicitando su absolución, alegando "inocencia total" y "ausencia completa de pruebas".

Acusaciones y contexto del caso

La fiscalía vincula a Bolsonaro con las invasiones del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus simpatizantes asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y el Supremo en Brasilia, exigiendo una intervención militar basada en denuncias de fraude electoral nunca probadas. El expresidente declaró ante el tribunal en junio que "un golpe de Estado es algo abominable", negando cualquier participación en los hechos.

Actualmente bajo arresto domiciliario en Brasilia, Bolsonaro enfrenta una condena potencial de 40 años. El juicio marcará un hito en la historia democrática de Brasil, definiendo responsabilidades en la mayor crisis institucional desde el retorno a la democracia del gigante sudamericano.