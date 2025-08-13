México entrega a 26 narcotraficantes de alto perfil a EE UU

México ha entregado a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia estadounidense. Se trata de miembros de alto perfil del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que Washington designó como terrorista. De esta forma, desde México pretenden reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.

Los acusados enfrentan cargos por introducir “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína” a territorio estadounidense.

Esta entrega masiva es la segunda que se produce en 2025 después de que en el mes de febrero, 29 capos fueran extraditados, un paso que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó como un “ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles”.

La lista de extraditados incluye nombres de gran relevancia en el mundo del crimen organizado, como Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis” (el brazo financiero del CJNG), y Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta“, exjefe de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. También figuran Juan Carlos Félix Gastelum (“El Chavo Félix”), yerno de un capo de Sinaloa, y Pablo Edwin Huerta (“El Flaquito”) del diezmado cártel de los Arellano Félix.

Las autoridades mexicanas han confirmado que la entrega se ha realizado tras la solicitud de Estados Unidos y bajo el compromiso de no aplicar la pena de muerte. La mayoría de los 26 acusados enfrentan la cadena perpetua.

El gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, justificó la entrega de estos hombres a autoridades extranjeras argumentando que los detenidos “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país, aunque lo cierto es que se produce tras intensas negociaciones sobre seguridad con Estados Unidos y después de que informaciones periodísticas revelaran que Trump había considerado usar al ejército estadounidense contra los cárteles, una medida que México rechazó con contundencia.