Un "pedófilo en serie" será castrado tras haber intentado violar a una niña de 7 años

Thomas Allen McCartney, un hombre de 37 años de Louisiana, ha sido catalogado como uno de los peores depredadores infantiles de ese estado de EE UU. El pedófilo en serie aceptó someterse a la castración física y química como parte de un acuerdo de culpabilidad por el intento de violación de una niña de siete años, un hecho en el que fue sorprendido in fraganti por la madre de la menor en 2023.

Además de la castración, McCartney cumplirá una sentencia de 40 años en una prisión estatal. El individuo, que ya estaba registrado como delincuente sexual de "Nivel Tres" en Louisiana debido a condenas previas por agresiones sexuales a menores en 2006, 2010 y 2011, utilizó un arma para intentar escapar antes de ser capturado en Houston, Texas.

Un caso que sienta un precedente

Habiendo aprobado la medida este mismo agosto, Louisiana es el primer y único estado de EE UU que permite la castración quirúrgica como castigo por delitos sexuales (aunque la ley que permite la castración química entró en vigor en 2008), lo que convierte el caso de McCartney en uno de los primeros en aplicarla. La castración química utiliza medicación para reducir las hormonas sexuales y la libido, mientras que la física implica la extirpación de los testículos para detener por completo la producción de esas hormonas.

El fiscal del distrito de Vernon, Terry Lambright, declaró: "Este es un crimen horrendo que nunca debió haber ocurrido. Thomas McCartney es un depredador que necesita ser alejado de los demás en nuestra comunidad".