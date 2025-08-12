El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y Donald Trump se reunirán el 25 de agosto

El mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, se reunirá con Donald Trump en Washington el 25 de agosto, realizando así su primer viaje oficial a Estados Unidos desde su elección en junio.

Un comunicado emitido por el portavoz de Lee, Kang Yu Jung, en una conferencia de prensa recogida por el medio The Korea Times, desveló: "El presidente Lee Jae Myung visitará Estados Unidos del 24 al 26 de agosto por invitación del presidente Donald Trump para asistir a la cumbre Corea-Estados Unidos programada para el 25 de agosto".

En el encuentro entre le presidente estadounidense y el líder surcoreano, se abordarán estrategias de colaboración en defensa y para la desnuclearización de Corea del Norte, además de concretar aspectos de las negociaciones sobre los aranceles. A finales de julio, Trump estableció un arancel del 15%, en ves del 25% anunciado previamente, a las importaciones surcoreanas y como parte de un acuerdo que implicaría una inversión de Seúl de 350.000 millones de dólares en ciertos ámbitos de la economía estadounidense y la compra de100.000 millones de dólares en productos energéticos.

Trump y Lee discutirán la cooperación "en sectores manufactureros como los semiconductores, las baterías y la construcción naval, así como en asociaciones de seguridad económica que abarquen tecnologías avanzadas, minerales críticos y otras áreas", ha añadido el portavoz Kang Yu-jung.